Polski mistrz olimpijski nie jedzie bronić złota w Paryżu. Ma na siebie inny plan

Dawid Tomala znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. Trzy lata temu w japońskim Sapporo triumfował w chodzie sportowym na 50 km i zdobył złoty medal olimpijski. Szybko zyskał popularność i sympatię polskich kibiców. Wydawało się, że sukces może uda się powtórzyć w tym roku w Paryżu. Niestety 34-latek już na pewno tego nie dokona.

Dawid Tomala nie jedzie na igrzyska olimpijskie do Paryża. Media: Nie otrzyma nominacji

Problem dla Tomali okazała się zmiana w programie igrzysk. Dystans 50 km postanowiono skrócić do 35 km, a na nim Polak nie radził sobie już tak dobrze. Ostatecznie nie był w stanie wywalczyć minimum kwalifikacyjnego, więc w rywalizacji w Paryżu po prostu go zabraknie. Ostatnią szansą na wyjazd na igrzyska stała się dla niego ewentualna nominacja do debiutującej w programie olimpijskim sztafety chodziarskiej. Wygląda jednak na to, że i jej się nie doczeka.

Co prawda to właśnie Tomala wspólnie z Katarzyną Ździebło zapewnił Polsce możliwość startu w tej konkurencji, ale o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj, zadecyduje Polski Związek Lekkiej Atletyki. Jak ustalił "Fakt", rekomendację do sztafety otrzymają Maher Ben Hlima i Olga Chojecka. Rezerwowymi mają zaś być Agnieszka Ellward i Artur Brzozowski.

Dawid Tomala ogłosił ws. swojej przyszłości. "Wracamy..."

Jak podkreśla dziennik, ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła i być może Tomala znajdzie się jeszcze w składzie jako zmiennik. Występ Katarzyny Ździebło raczej jest wykluczony, gdyż nasza srebrna medalistka mistrzostw świata z Eugene mierzy się z kontuzją. - Ja bym bardzo chciał, ale to jest decyzja Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Wywalczyliśmy miejsce dla Polski z Kasią, ale zdaję sobie sprawę, że, jak pokazały mistrzostwa Polski, nie jestem najszybszy, co nie znaczy, że się nie rozwijam - powiedział "Faktowi" mistrz olimpijski z Tokio.

Mimo nikłych szans na wyjazd do stolicy Francji Tomala zapowiada, że nie kończy kariery. - Gdyby ktoś zapytał parę miesięcy temu, powiedziałbym, że zdecydowanie czuję się na siłach walczyć o kolejne starty. Teraz mam bardzo dużo możliwości. Otworzyłem też swój biznes - studio EMS w Katowicach. Nie czuję się jeszcze spełniony w rywalizacji - dodał.

Poza otwarciem biznesu Tomala podjął jeszcze jedną ważną życiową decyzję. W środę na InstaStories wrzucił zdjęcie z Patrykiem Dyńskim spod katowickiego AWF. - Wracamy robić doktorat - poinformował. Będzie zatem kontynuował studia.