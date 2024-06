To nie była jej decyzja! Natalia Kaczmarek mówi wprost: Jest mi przykro

Natalia Kaczmarek rok temu zdobyła wicemistrzostwo świata w biegu na 400 metrów. Niedawno w Rzymie została mistrzynią Europy na tym dystansie. To był jej pierwszy indywidualny tytuł na międzynarodowej imprezie. Do tego pobiła rekord kraju Ireny Szewińskiej. Wynik legendy z Montrealu z 1976 r. był nie do pobicia przez prawie pół wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek pewna siebie przed Igrzyskami!

Sztafeta mieszana bez Kaczmarek

W biegu indywidualnym Natalia Kaczmarek nie ma sobie równych na Starym Kontynencie. W Rzymie zanotowała jeden z najlepszych wyników na 400 metrów w XXI w. Na igrzyskach olimpijskich w Paryżu będzie się liczyć w walce o olimpijski medal. Jest wymieniana w gronie głównych kandydatek do złota, obok Marileidy Paulino z Dominikany. Polka już teraz biegnie na poziomie mistrzyni świata.

W poprzednich latach Kaczmarek była mocnym punktem dwóch sztafet - żeńskiej i mieszanej. Miała swój wkład w dwa medale olimpijskie w Tokio (złoto mieszanej i srebro kobiecej sztafety), przyczyniła się też do wywalczenia srebra ME w Monachium dwa lata temu przez kobiecą sztafetę.

W piątek Kaczmarek została mistrzynią Polski na dystansie jednego okrążenia. Po mistrzowskim biegu została zapytana, czy pomoże sztafetom na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Jej odpowiedź mogła zaboleć kibiców, bo zapadła decyzja, że mistrzyni Europy nie pobiegnie w sztafecie mieszanej. To nie ona zdecydowała, tylko jej trener.

- Nie wiem, czy nie powiem czegoś złego, ale rozmawiałam dzisiaj z trenerem i on mi powiedział, że nie będę biegała sztafety mieszanej. Czy ja się z tym zgadzam, czy nie, to nie ma znaczenia. Trochę jest mi przykro, ale z drugiej strony wiem, że plułabym sobie w brodę, gdybym później straciła setne w starcie indywidualnym. To trener podjął taką decyzję, a ja się do niej stosuję. Wychodzi nam to, co robimy i postanowiłam mu zaufać także tym razem - powiedziała Kaczmarek w rozmowie z Interią Sport.

Kaczmarek zabrakło w sztafecie mieszanej podczas mistrzostw Europy w Rzymie. Ta zajęła dopiero siódme miejsce w finale. Do kobiecej sztafety dołączyła na finał, ale nie pomogła w wywalczeniu medalu. Polki zajęły szóstą pozycję.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. Lekkoatleci zaczną walkę o medale 1 sierpnia. Rywalizacja sztafet mieszanych została zaplanowana na dni 2-3 sierpnia. Eliminacje sztafety kobiecej odbędą się 5 sierpnia. Według najnowszej analizy grupy statystyków Gracenote Polska wywalczy w stolicy Francji 15 medali. Byłby to najlepszy wynik od igrzysk w Atlancie w 1996 r., kiedy udało się zdobyć 17 medali.