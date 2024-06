Dramat polskiej mistrzyni. Prysły marzenia o igrzyskach. Zalała się łzami

"Nie jest tajemnicą, że mam problem od kilku lat z achillesami i ze wszystkim, co się dookoła dzieje. To jest konsekwencją 20 lat biegania, obciążeń i różnych kontuzji, które się nawarstwiały. Podjęłam się walki o te ostatnie igrzyska, podjęłam się operacji i moim założeniem było to, że jeżeli po operacji będę mogła biegać bez bólu i będę mogła dalej się tym cieszyć, to będę to robić" - przekazała Anna Kiełbasińska przed mistrzostwami Europy w Rzymie, tłumacząc decyzję o wycofaniu się z tej imprezy.

REKLAMA

Zobacz wideo LEWANDOWSKI o rzucie karnym w meczu Polska - Francja!

Katastrofa Anny Kiełbasińskiej w mistrzostwach Polski. Nie dobiegła do mety

Biegaczka postawiła sobie za cel udział w mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, gdzie chciała wywalczyć o kwalifikację olimpijską. W tym celu musiała dostać się do finału biegu na 400 m, lecz już w półfinale doszło do dramatu.

W pierwszym starcie po kontuzji Kiełbasińska tylko przez krótki czas była w stanie dotrzymać kroku konkurentkom. Później jej dystans tylko się powiększał, aż na ostatniej prostej nagle się zatrzymała. Nie była w stanie dokończyć rywalizacji i po chwili usiadła poza bieżnią. Wszystko za sprawą odnowienia się kontuzji.

Anna Kiełbasińska ogłasza ws. kariery. "Tysiąc razy miałam ochotę się poddać"

Potem 34-latka udzieliła wywiadu TVP Sport, gdzie podsumowała ostatni czas. - Te ostatnie miesiące były dla mnie trudne i dosłownie z tysiąc razy miałam ochotę się poddać. Ale zawsze jakoś pojawiało się światełko w tunelu. I wtedy mówiłam sobie: "Ania, spróbuj, żebyś nie żałowała". To jest chyba taki statement o tym, jaki mam charakter - powiedziała łamiącym się głosem, nie mogąc powstrzymać łez.

Następnie Kiełbasińska ogłosiła, co dalej z jej karierą. - Chyba muszę być fair w stosunku do was, do siebie. Mogę na gorąco powiedzieć, że to koniec. Oswajałam się z tym od jakiegoś czasu. Zawsze mówiłam, że chcę dociągnąć tę karierę do Paryża, którego nie ma. Jeszcze postaram się utrzymać w formie, tak żeby na koniec jakoś dobiec na metę tym swoim ostatnim biegiem - ogłosiła.

- Dziękuję, że byliście przez tyle lat ze mną. Ten doping, to wsparcie, te miłe słowa, nawet te gorsze cały czas dopingowały i były cudowne. Cieszę się, że to wszystko tak się ułożyło, jestem wdzięczna za wszystkie dobre i złe rzeczy - zakończyła.

Kiełbasińska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek ostatnich lat. Należała do "Aniołków Matusińskiego", w sztafecie 4x400 m zdobyła srebro na igrzyskach olimpijskich w Tokio oraz na mistrzostwach świata w Dosze, złoto halowych mistrzostw Europy w Glasgow i srebro mistrzostw Europy w Monachium. Na ostatniej z wymienionych imprez wywalczyła również srebro w sztafecie 4x100 oraz brąz w biegu na 400 m.