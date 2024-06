Dramat Polaka! Trzy lata temu wywalczył medal w Tokio. Teraz nie jedzie na IO

Zakończone niedawno lekkoatletyczne mistrzostwa Europy w Rzymie potwierdziły, że Polacy będą należeć do ścisłego grona faworytów także na igrzyskach. Szanse medalowe mają m.in. Anita Włodarczyk, Natalia Kaczmarek czy Wojciech Nowicki. Niestety jest także sporo złych wiadomości. Do Paryża nie pojedzie np. Sofia Ennaoui, która walczy z kontuzją. Dołączył do niej Patryk Dobek, a więc medalista z Tokio.

Patryk Dobek nie jedzie na igrzyska olimpijskie. Dramat

W poniedziałek biegacz opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym podzielił się z kibicami fatalnymi wiadomościami. "Drodzy kibice, Mam dla Was wiadomość dotyczącą mojej sportowej dyspozycji. Robiłem co mogłem przez ostatni okres Olimpiady, ale mój stan zdrowia nie pozwoli mi na wykonanie minimum olimpijskiego. Tym samym nie będę miał szansy obronić tytuł brązowego medalisty Letnich Igrzysk Olimpijskich" - czytamy.

"Kontuzje uczą pokory i są nieodłączną częścią sportu wyczynowego, ale nie należy się poddawać - trzeba iść dalej" - dodał 30-latek.

Biegacz postanowił od razu uciąć spekulacje na temat ewentualnego zakończenia kariery. "Chcę Was również poinformować, że nie składam broni i zamierzam przygotowywać się do kolejnych sezonów" - poinformował.

Patryk Dobek to nie tylko brązowy medalista z ostatnich igrzysk w biegu na 800 metrów, ale też halowy mistrz Europy z 2021 roku na tym samym dystansie. Wcześniej biegał także na 400 metrów.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 27 lipca. Zakończenie zaplanowano z kolei na 11 sierpnia. Relacje na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.