Szok przed igrzyskami. Kapitalne wieści dla Anity Włodarczyk

Anita Włodarczyk zaczęła sezon od srebrnego medalu mistrzostw Europy w Rzymie. Lepsza była tylko Sara Fantini. Włoszka rzuciła od polskiej mistrzyni ponad metr dalej i może być poważną konkurentką w walce o tytuł olimpijski w Paryżu.

Dwie groźne Amerykanki nie pojadą do Paryża

Konkurs kobiecego rzutu młotem podczas amerykańskich kwalifikacji olimpijskich w Eugene przyniósł najbardziej sensacyjne rozstrzygnięcia. Awansu na igrzyska w Paryżu nie wywalczyły dwie z trzech najlepszych młociarek w Stanach Zjednoczonych.

Rozczarowujący występ w weekend zanotowały Brooke Andersen i Janee' Kassanavoid. Pierwsza to mistrzyni świata z Eugene sprzed dwóch lat, liderka światowych tabel tym i poprzednim roku. Była w stanie przekroczyć 80 metrów (80.17 m z 2023 r. to trzeci najlepszy rzut w historii kobiecego młota). Druga zdobyła srebrny medal MŚ w Budapeszcie w zeszłym roku i brązowy w 2022 r. Jej rekord życiowy to 78 metrów, siódmy najlepszy wynik wszech czasów.

Konkurs kwalifikacyjny był dla Andersen prawdziwą katastrofą, bowiem spaliła wszystkie trzy próby i nie weszła do wąskiego finału. Z kolei Kassanavoid miała niemierzone pierwsze dwa rzuty. W trzeciej kolejce rzuciła 68.75 m i mogła dalej walczyć o kwalifikację olimpijską. Później nieznacznie się poprawiła, rzucając 69.46 m, ale to było za mało, by uzyskać awans na IO. Kassanavoid ostatecznie zajęła szóste miejsce, a do Paryża mogły pojechać trzy najlepsze zawodniczki zawodów w Eugene.

Konkurs rzutu młotem kobiet stał na dość niskim poziomie. Awans na igrzyska olimpijskie wywalczyły Annette Echikunwoke (74.68 m), DeAnna Price (74.52 m) i Erin Reese (71.21 m). Rezerwową zawodniczką będzie czwarta w konkursie Rachel Tanczos (70.98 m).

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia. Lekkoatleci zaczną rywalizację 1 sierpnia. Anita Włodarczyk będzie walczyć o czwarte mistrzostwo olimpijskie z rzędu. Triumfowała w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio.