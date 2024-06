Co tam się wydarzyło?! Polacy nawet nie dokończyli sztafety. Koszmar w Rzymie

Polskie sprinterki (Krystina Cimanowska, Monika Romaszko, Magdalena Stefanowicz i Ewa Swoboda) nie dobiegły do mety w biegu finałowym na 4x100 metrów. Polki popełniały błąd za błędem na zmianach, a na ostatniej z nich Ewa Swoboda w ogóle nie odebrała pałeczki. Co więcej, chwilę później to samo spotkało polskich sprinterów...

2 screen / TVP Sport Otwórz galerię Na Gazeta.pl