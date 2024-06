Polka sprawiła wielką niespodziankę na ME! Brawo, brawo

Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce wspaniale układają dla Polaków. Nasza ekipa po czterech dniach wywalczyła już sześć medali - po dwa z każdego kruszcu. Dobre wyniki osiągają także zawodnicy i zawodniczki, co do których raczej nie mamy medalowych oczekiwań. We wtorkowej sesji porannej spory sukces zanotowała Magdalena Bokun.

Magdalena Bokun powalczy o medal mistrzostw Europy. Sensacja w eliminacjach

28-latka rywalizowała w eliminacjach do konkursu skoku w dal w grupie A. Już w pierwszej próbie skoczyła najlepiej w tym sezonie - 6,65 m. Dwa kolejne podejścia spaliła. Wynik zapewnił jej szóste miejsce w swojej grupie, niedające bezpośredniego awansu. Musiała więc poczekać na wyniki z grupy B.

A w niej oglądaliśmy drugą z naszych reprezentantek Nikolę Horowską. Zaprezentowała się jednak nieco słabiej. Najpierw uzyskała 6,46 m. Kolejną próbę spaliła, a w ostatniej nie poprawiła swojego rezultatu. Skoczyła tylko 6,14 m. Wynik dał jej dopiero 10. pozycję w grupie.

W sumie i tak możemy mieć powody do radości. Biorąc pod uwagę rezultaty obu grup, Bokun zajęła 11. miejsce i awansowała do dwunastoosobowego finału. Najlepiej w całych eliminacjach zaprezentowała się Niemka Malaika Mihambo. 7,03 m, jakie uzyskała, to najlepszy wynik w tym roku na europejskich listach. Tuż za nią uplasowały się Szwajcarka Annik Kaelin i Francuzka Hilary Kpatcha.

Finał skoku w dal kobiet z udziałem Magdaleny Bokun zaplanowany jest na ostatni dzień mistrzostw, czyli środę 12 czerwca. Początek konkursu o godz. 20:54. Do tej pory największymi sukcesami Polki były złote medale drużynowych mistrzostw Europy oraz srebro Uniwersjady w Chengdu z zeszłego roku. Choć szanse na medal są niewielkie, występ w finale wiąże się z dodatkowymi punktami do rankingu, decydującego o wyjeździe na igrzyska do Paryża. Jest zatem o co walczyć.