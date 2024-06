Fantastyczny występ Polek w Rzymie! Mamy dwie zawodniczki w finale

Anna Wielgosz startowała w pierwszym półfinale, Angelika Sarna w drugim. Lepsze tempo miał bieg z udziałem Wielgosz.

Polki w finale w mistrzostw Europy

To był bardzo mocny bieg w wykonaniu Anny Wielgosz. Konkurentki narzuciły mocne tempo, co mogło zaskoczyć naszą lekkoatletkę, ale dzielnie wytrzymała trudy tej rywalizacji. Na metę przybiegła czwarta z czasem 1:59:07. To nowy rekord życiowy Wielgosz, ale musiała czekać na wyniki drugiego półfinału.

W drugim biegu Angelika Sarna od początku trzymała się z przodu, ciągle była na pozycji dającej awans. Starała się utrzymać trzecie miejsce, aż zaatakowała na ostatniej prostej. Wyszarpała drugą lokatę z czasem 2:00.37 i wywalczyła bezpośredni awans do wielkiego finału. To jej najlepszy czas w tym sezonie. Drugi bieg był wolniejszy od pierwszego, a to oznacza, że Wielgosz także weźmie udział w finale.

- Starałam się mieć wszystko pod kontrolą. To jestem prawdziwa ja, wracam do siebie. Jutro walka o medal. Jestem przygotowana, idę po swoje - stwierdziła Sarna w rozmowie z TVP Sport.

Dla Wielgosz to trzeci finał mistrzostw Europy. W tym roku broni brązowego medalu, który wywalczyła dwa lata temu w Monachium.

Co ważne, Wielgosz wypełniła minimum na igrzyska olimpijskie, więc zobaczymy ją na przełomie lipca i sierpnia w Paryżu.

- Sama byłam zaskoczona aż tak mocnym tempem. Bardzo się cieszę, wypełniłam minimum olimpijskie. Bardzo chciałam tego finału, moje 3. mistrzostwa Europy na stadionie i 3. raz jestem w finale - mówiła Wielgosz po biegu na antenie TVP Sport.

Bieg finałowy kobiet na 800 metrów w środę ok. godz. 21:30.