Mistrzostwa Europy w Rzymie to ostatnia szansa dla polskich zawodników, by sprawdzić formę przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Nie ma wątpliwości, że obecnie prezentują się bardzo dobrze, gdyż mamy już na koncie sześć medali. Swoje konkurencje zwyciężyli Wojciech Nowicki (rzut młotem) oraz Natalia Kaczmarek (bieg na 400 m). Po srebro sięgnęły za to Anita Włodarczyk (rzut młotem), jak i Ewa Swoboda (bieg na 100 m), natomiast trzecie miejsce zajęli Michał Haratyk (pchnięcie kulą) i Pia Skrzyszowska (bieg na 100 m przez płotki). Wiemy, jak wygląda pełna klasyfikacja medalowa.

O której startują Polacy? Spora szansa na medal

To jednak nie koniec naszych szans na medale, gdyż do końca zmagań pozostały jeszcze dwa dni. Sporo Polaków będziemy mieli okazję oglądać we wtorek w porannych eliminacjach. Najpierw na bieżni pojawią się Anna Wielgosz oraz Angelika Sarna. Następnie rywalizować w skoku w dal będą Magdalena Bokun i Nikola Horowska, natomiast w zawodach rzutu oszczepem wystąpią: Dawid Wegner, Cyprian Mrzygłód oraz Marcin Krukowski.

Tuż przed tym o awans do wielkiego finału powalczą nasze sztafety - 4x100 m oraz 4x400 m. Pozostałymi reprezentantami Polski na starcie będą: Paweł Wiesiołek (dziesięciobój), Norbert Kobielski (skok wzwyż) Maria Andrejczyk i Marcelina Witek-Konofał (rzut oszczepem). Rywalizację może zakończyć Wiesiołek, jeśli oczywiście zakwalifikuje się do finału.

ME Lekkoatletyka. O której dzisiaj startują Polacy? [PROGRAM DNIA 11.06]

Sesja poranna:

09:35 dziesięciobój mężczyzn, 110 m ppł (Paweł Wiesiołek)

10:10 800 m kobiet, półfinały (Anna Wielgosz o 10:10, Angelika Sarna o 10:20)

10:30 dziesięciobój mężczyzn, rzut dyskiem (gr. A) (ew. Paweł Wiesiołek)

10:35 skok w dal kobiet, kwalifikacje (Magdalena Bokun, Nikola Horowska)

10:45 sztafeta 4x400 m mężczyzn, 1. runda (Polska o 10:56)

11:15 sztafeta 4x400 m kobiet, 1. runda (Polska)

11:35 dziesięciobój mężczyzn, rzut dyskiem (gr. B) (ew. Paweł Wiesiołek)

11:55 dziesięciobój mężczyzn, skok o tyczce (gr. A) (ew. Paweł Wiesiołek)

12:00 sztafeta 4x100 m mężczyzn, 1. runda (Polska)

12:30 sztafeta 4x100 m kobiet, 1. runda (Polska o 12:39)

13:00 rzut oszczepem mężczyzn, kwalifikacje (gr. A) (Dawid Wegner)

13:10 dziesięciobój mężczyzn, skok o tyczce (gr. B) (ew. Paweł Wiesiołek)

14:25 rzut oszczepem mężczyzn, kwalifikacje (gr. B) (Cyprian Mrzygłód, Marcin Krukowski)

Sesja wieczorna:

19:05 dziesięciobój mężczyzn, rzut oszczepem (gr. A) (ew. Paweł Wiesiołek)

20:15 dziesięciobój mężczyzn, rzut oszczepem (gr. B) (ew. Paweł Wiesiołek)

20:35 skok wzwyż mężczyzn, Finał (Norbert Kobielski)

20:55 trójskok mężczyzn, Finał

21:05 400 m ppł mężczyzn, Finał

21:18 400 m ppł kobiet, Finał

21:30 10 000 m kobiet, Finał

21:36 rzut oszczepem kobiet, Finał (Maria Andrejczyk, Marcelina Witek-Konofał)

22:25 dziesięciobój mężczyzn, 1500 m, Finał (ew. Paweł Wiesiołek)

22:53 200 m kobiet, Finał

Miejmy nadzieję, że nasi sportowcy zostali zmotywowani przez sukces Natalii Kaczmarek, która dosłownie przeszła w poniedziałek do historii polskiej lekkiej atletyki. Mało tego, że zdobyła złoto w biegu na 400 metrów, to pobiła rekord Polski. - Sama byłam w szoku, jak dobiegłam i zobaczyłam ten czas. Bardzo się cieszę, że nie będzie już pytań: "Kiedy rekord Polski?". Wiedziałam, że jeżeli chcę wygrać, to muszę iść mocno - podsumowała.