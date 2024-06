To się dzieje! Polska rekordzistka główną kandydatką do złota igrzysk

Nowy rekord Polski od poniedziałku wynosi 48,98 sek. Magiczna granica 49 sekund, która była dotychczas nie do przebicia dla polskich biegaczek, została złamana. Natalia Kaczmarek poprawiła na Stadio Olimpico w Rzymie rekord Ireny Szewińskiej z igrzysk olimpijskich w Montrealu z 1976 r. o prawie 0,3 sek. 48 lat temu rezultat 49.28 dał legendarnej biegaczce złoty medal.

Zobacz wideo Wielki bieg Natalii Kaczmarek na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Reprezentantka Polski zdobyła złoty medal w biegu na 400 metrów

Kaczmarek już jest faworytką igrzysk

Sama Natalia Kaczmarek nie ukrywa, że szykuje szczyt formy na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Plan treningowy w tym roku został opracowany tak, by w pełni skupić się na bieganiu na otwartym stadionie. Odpuściła sezon halowy.

- Hala mi nie służy, nie była mi do niczego potrzebna w tym roku - powiedziała w rozmowie z TVP Sport po wygranym finale.

Polska biegaczka zaskoczyła nie tylko lekkoatletyczną Europę, ale i cały świat. Rekordowy czas 48,98 to najszybszy bieg Europejki nie tylko w tym roku, ale w całym XXI wieku. Szybciej pobiegła Francuzka Marie-Jose Perec w 1996 r. (48,25).

Wynik Kaczmarek to piąty najszybszy bieg w historii Europy i trzeci najszybszy w tym roku na świecie. Szybsze były tylko Amerykanka Sydney McLaughlin-Levrone (48,75 wykręcone w niedzielę w Nowym Jorku) i Jamajka Nickisha Pryce (48,89 w sobotę w Eugene).

Na 1,5 miesiąca przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu Kaczmarek dała jasny sygnał, że będzie się liczyć w walce o złoty medal. Patrząc na wyniki i sytuację najlepszych biegaczek w tym roku, Polka może być nawet główną kandydatką do tytułu mistrzyni olimpijskiej.

Choć McLaughlin-Levrone jest w tym roku najszybsza na dystansie jednego, płaskiego okrążenia, to niewykluczone, że skupi się w pełni na przebiegnięciu w stolicy Francji 400 m przez płotki. Podobnie może być w przypadku Holenderki Femke Bol, która najlepszy czas na 400 m wykręciła w marcu na halowych mistrzostwach świata w Glasgow (49,17).

Na razie wolniejsza od Polki jest Marileidy Paulino, aktualna wicemistrzyni świata (49,30 z maja). Bez lepszej formy jest także Lieke Klaver, co było widać w Rzymie. Co prawda wywalczyła brąz ME, ale miała do Kaczmarek stratę wynoszącą ponad sekundę.

Na światowych listach wysoko są 23-letnia Pryce i 19-letnia Amerykanka Kaylyn Brown (49,13, piąty czas na liście), ale bardzo prawdopodobne, że szczyt formy mają za sobą, bo dla nich głównym celem były imprezy uniwersyteckie w USA.

Igrzyska olimpijskie odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.

Mistrzostwo Europy to dla Natalii Kaczmarek pierwszy indywidualny tytuł w seniorskiej karierze.