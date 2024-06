Ewa Swoboda i Natalia Kaczmarek w finałach mistrzostw Europy. Pokaz siły polskich biegaczek

Ewa Swoboda z najlepszym wynikiem w sezonie awansowała do finału biegu na 100 metrów na mistrzostwach Europy w Rzymie. Do finału na 400 metrów bez trudu zakwalifikowała się Natalia Kaczmarek, ta sztuka nie udała się za to Justynie Święty-Ersetic. Finały 100 metrów kobiet odbędzie się jeszcze w niedzielę wieczorem, finał 400 metrów zaplanowano na poniedziałek wieczorem.

Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl