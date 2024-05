Fenomenalny sukces Natalii Kaczmarek. Co za widok! Najlepszy wynik w sezonie

Igrzyska Olimpijskie nie są jedyną wielką imprezą, podczas której będziemy w tym roku trzymać kciuki za polskich lekkoatletów i lekkoatletki. Już 7 czerwca startują mistrzostwa Europy. Zmagania będą wielką próbą przed rywalizacją olimpijską. Z dobrej strony pokazała się jedna z faworytek - Natalia Kaczmarek.

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek o IO w Paryżu. "Nie jest to moje ulubione miasto, ale w Paryżu biega mi się dobrze"

Sukces Kaczmarek. Rewelacyjny wynik przed mistrzostwami

26-latka znajduje się w dobrej formie. Pokazała to podczas mityngu w czeskiej Ostrawie. W biegu na 400 metrów nie miała sobie równych. Z czasem 50.09 pokonała przeciwniczki, a do tego przekroczyła kolejną indywidualną barierę. Wynik ten to najlepszy wynik naszej zawodniczki w tym sezonie! To tylko potwierdzenie wysokiej dyspozycji, w której się znajduje.

Przypomnijmy, że w maju triumfowała także w Memoriale Kusocińskiego. Na podium uplasowała się także podczas mityngu Diamentowej Ligi w chińskim Xiamen. Lekkoatletka nie zwalnia tempa. W najbliższy czwartek zaprezentuje się podczas kolejnych zawodów z cyklu prestiżowej Diamentowej Ligi. Tym razem zmagania odbędą się w Oslo.

Notowania Kaczmarek zdają się rosnąć, a zbliżające się wielkimi krokami mistrzostwa Europy to impreza, podczas której zaznała już smaku medalu. Przed dwoma laty w Monachium została wicemistrzynią starego kontynentu na dystansie 400 metrów. Sukcesy odnosiła także w sztafecie. W 2023 roku wywalczyła z kolei indywidualne srebro na mistrzostwach świata.

Nie ma co ukrywać, że imprezą numer jeden pozostają jednak igrzyska. Kaczmarek to multimedalistka olimpijska z Tokio. W Japonii zdobyła złoto i srebro - oba medale w drużynie. Z pewnością do swojego dorobku chciałaby także dołożyć indywidualny krążek.