Jest nowy "gest Kozakiewicza". Włączył się do kampanii wyborczej. Wiemy, kogo wspiera

"Gest Kozakiewicza" jest to potoczna polska nazwa obraźliwego gestu, który polega na zgięciu jednej ręki w łokciu i złapaniu jej ramienia drugą ręką. Wykonał go w kierunku radzieckich kibiców Władysław Kozakiewicz, złoty medalista w skoku o tyczce na igrzyskach olimpijskich w Moskwie w 1980 roku.

Władysław Kozakiewicz włączył się do kampanii wyborczej. Wiemy, kogo wspiera

Po zakończeniu kariery Kozakiewicz zajął się polityką. W latach 1998-2002 był radnym miasta Gdyni, a potem bezskutecznie kandydował do Sejmu i Parlamentu Europejskiego w 2019 roku. Teraz Kozakiewicz przyjechał do Łodzi, by wesprzeć w przedwyborczej kampanii kandydata do Parlamentu Europejskiego z list Koalicji Obywatelskiej - Macieja Kozakiewicza.

- Obaj promujemy zdrowy styl życia i dbałość o zdrowie. Obaj mamy również własny gest Kozakiewicza, który idealnie pasuje do obecnych czasów - mówił Maciej Kozakiewicz, który ma nowy gest - dłonie w kształcie serca.

- Wszyscy ludzie chcieli tego gestu, czy to był komunista w Polsce, czy demokrata. Zrobiłem to, co Rosjanom pokazać chcieli wszyscy. Był to gest złości na to, co się działo w tamtym czasie. Teraz ten gest jest zupełnie inny. Czasy są inne i zmienił się też gest Kozakiewicza. My wszyscy walczymy o to, byśmy się złożyli na lepszą Polskę, byśmy się do siebie uśmiechali, wymyślali, co możemy zrobić dla Polski dobrze. Symbol serca, który pokazujemy to znak, że potrzebna jest współpraca, w tym byśmy Polskę czynili jeszcze lepszym miejscem do życia. I o to nam chodzi - przyjaźń i zdrowie są najważniejsze - dodał Władysław Kozakiewicz dla "Radia Łódź".

Maciej Kozakiewicz jest promotorem zdrowej diety i instruktorem tzw. slow joggingu, który nie obciąża organizmu i pozwala jednocześnie zachować dobrą formę - czytamy w "TuŁódź.pl".