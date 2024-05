Polska mistrzyni zdruzgotana przed IO w Paryżu. "Wstyd"

Justyna Święty-Ersetic na igrzyskach olimpijskich w Tokio zdobyła złoty medal w sztafecie mieszanej 4x400 metrów, a w żeńskim zespole cieszyła się ze srebra. Teraz znów zawalczy w swojej koronnej konkurencji w Paryżu, gdzie reprezentacja kobiet jest wskazywana w gronie faworytek do zdobycia medalu. Niestety jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek jest daleka od idealnej formy.

Justyna Święty-Ersetic rozczarowana przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. "Wstyd"

Święty-Ersetic nie spisała się najlepiej na Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim, który odbył się w miniony weekend. Na 400 metrów zajęła dopiero ósme miejsce z czasem 53,68 i do pierwszej Natalii Kaczmarek straciła naprawdę sporo. Zwyciężczyni wbiegła na metę z czasem 50,42 właściwie samotnie.

Święty-Ersetic pokazała więc, że jej forma jest daleka od ideału. Lekkoatletka postanowiła sama się do niej odnieść i nie przebierała w słowach. "Pierwsze emocje po sobotnim starcie już troszkę opadły (jeśli można tak powiedzieć)... Złość, rozgoryczenie, niezrozumienie, wstyd, ale przede wszystkim ogromny zawód.. Zawód samej siebie, Trenera i Was wszystkich.. Nic na treningach nie wskazywało na to, że wszystko tak się potoczy... Chyba po raz pierwszy w życiu czterysetka tak mnie zajechała i sponiewierała" - napisała 31-latka.

Nie oznacza to jednak, że utytułowana sportsmenka ma zamiar się poddać. "No nic... Biorę ten wynik na klatę, zbieram swoje cztery litery, wyciągam wnioski i postaram się walczyć dalej" podsumowała wpis w mediach społecznościowych.

Forma Justyny Święty-Ersetic to niepokojący sygnał przed mistrzostwami Europy oraz igrzyskami olimpijskimi, których początek zaplanowano na 26 lipca. Sama zawodniczka przyznała jednak, że nic nie wskazywało na tak słaby wynik i kibice mogą mieć nadzieję, że to tylko "wpadka przy pracy".