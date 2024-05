Fatalna wiadomość od polskiej mistrzyni. "Mam poważny kłopot"

Hołub-Kowalik w sierpniu 2023 roku urodziła córkę. W kolejnych miesiącach skupiła się na powrocie do sportu po porodzie. 31-latka ogłosiła także, że kariery jeszcze nie kończy. Planuje zrobić to dopiero po tegorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sztafeta kobiet uzyska kwalifikację olimpijską? Justyna Święty-Ersetic: Próbujemy scalić tą sztafetę

Małgorzata Hołub-Kowalik walczy z kontuzją i czasem. Na ME nie pojedzie

Za miesiąc w Rzymie odbędą się lekkoatletyczne mistrzostwa Europy. Już wiadomo, że z powodu kontuzji nie pojawi się na nich Hołub-Kowalik. Musiała zrezygnować ze startu w tej prestiżowej imprezie. - Chciałam, by sport na nowo sprawiał przyjemność i frajdę. Nie do końca tak jest. Kończę treningi z płaczem i bólem - wyznała w rozmowie z TVP Sport. Biegaczka ma problemy ze ścięgnem Achillesa. - Chwilowo walczę bardziej z bólem niż czasami na bieżni. Mam poważny kłopot, by w ogóle biegać w kolcach - przyznała.

- Świeża sprawa. Wszystko wydarzyło się w kwietniu, w trakcie zgrupowania w Hiszpanii. Zaczęłam przygotowania szybkościowe. Niestety, dyskomfort narastał z treningu na trening. Na końcu obozu dochodziło do tego, że nie kończyłam jednostek - wyjawiła i dodała: - Mówiąc wprost, psychika lekko siadła.

Dla 31-latki najważniejsze są obecnie przygotowania do igrzysk olimpijskich w Paryżu, choć jeszcze nie wiadomo, czy aby na pewno na nie pojedzie. - Mistrzostwa Polski będą "być albo nie być". Wyniki zdecydują, które z dziewczyn polecą do Paryża. Już wiem, że odpuszczę mistrzostwa Europy. Bez szans, by zdążyć. Sytuacja nie jest kolorowa, ale czuję się spełnionym sportowcem - skomentowała.

Hołub-Kowalik odniosła się także do olimpijskich szans polskiej sztafety w Paryżu. - To specyficzna impreza. Na niej nawet kadry, na które nikt nie stawia są w stanie zrobić niespodziankę. Wierzę, że my zrobimy taką samą, jak sztafeta mieszana w Tokio. Liczę, że uda mi się być w teamie, który spróbuje obronić srebro. We Francji będzie trudniej o podium niż w Japonii - przyznała.

31-latka to niezwykle ważna postać w polskiej lekkiej atletyce. Członkini "Aniołków Matusińskiego" ma na koncie dwa medale olimpijskie - w tym jedno złoto. Dwukrotnie zdobywała także medal mistrzostwa świata oraz halowych mistrzostw świata. Letnie igrzyska olimpijskie rozpoczną się 27 lipca, a zakończą 11 sierpnia.