Pia Skrzyszowska pokazała, co potrafi. Niesamowity początek sezonu

Pia Skrzyszowska w Paryżu będzie się liczyć w grze o olimpijskie medale. Nasza płotkarka w piątek potwierdziła wielkie możliwości. Po raz pierwszy w tym sezonie pojawiła się w zawodach na otwartym stadionie i debiut wypadł wręcz rewelacyjnie. Mityng Diamentowej Ligi w Dosze zakończyła na podium i to z drugim najlepszym wynikiem w karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakub Stepun i Przemysław Korsak z awansem na igrzyska! "Nasze miejsce jest w Paryżu"

Skrzyszowska otarła się o rekord. Takiego otwarcia nikt się nie spodziewał

Panie startujące na dystansie 100 m przez płotki miały wręcz wymarzone warunki do osiągania znakomitych rezultatów. Pobiegły z wiatrem w plecy o prędkości 1,7 m/s. Każda chciała to jak najlepiej wykorzystać, więc kibice doczekali się iście piorunującego finiszu. Na metę niemal równocześnie wpadły cztery biegaczki. Okazało się, że wszystkie zmieściły się w zaledwie pięciu setnych sekundy.

Najlepszy czas uzyskała Szwajcarka Ditaji Kambundji, która przybiegła z czasem 12,49 s. Zaledwie o dwie setne wolniejsza była Amerykanka Tonea Marshall. Polscy kibice mogli zaś cieszyć się znakomitym rezultatem Pii Skrzyszowskiej. Nasza reprezentantka zanotowała wynik 12,53, a więc zaledwie o dwie setne sekundy słabszy niż jej aktualny rekord życiowy. Czwartą Amber Hughes wyprzedziła o włos, a dokładnie o jedną setną.

Dla Skrzyszowskiej to zdecydowanie najmocniejsze rozpoczęcie sezonu w karierze. A to daje spore nadzieje na obronę tytułu mistrzyni Europy, jaki przed dwoma laty wywalczyła w Monachium, a także włączenie się do gry o olimpijski medal. Na razie płotkarka z Warszawy legitymuje się drugim najlepszym czasem w tym roku w Europie. Lepszy ma tylko wspomniana Kambundji. O dwie setne słabszy czas od Polki zanotowała wcześniej Francuska Cyrena Samba-Mayela, a o cztery setne - Brytyjka Cindy Sember.

Tegoroczne mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce odbędą się w dniach 7-12 czerwca na Stadio Olimpico w Rzymie. Z kolei na igrzyskach w Paryżu zmagania lekkoatletów oglądać będziemy od 1 do 11 sierpnia.