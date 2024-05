Niepokojące słowa polskiego mistrza olimpijskiego. "Nie przechodzi mi to od tygodnia"

Dawid Tomala, mistrz olimpijski z Tokio w chodzie na 50 km, liczy na start w igrzyskach w Paryżu. Niedawno wraz z Katarzyną Zdziebło wywalczyli dla Polski kwalifikację olimpijską w sztafecie mieszanej, nowej konkurencji olimpijskiej (odbywa się na dystansie maratonu). Ale ostatnie zawody nie były dla niego tak udane.

Dawid Tomala rozczarowany swoim ostatnim startem. "Cały czas odczuwam jakieś problemy"

W niedzielę 5 maja Tomala wziął udział w imprezie Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup. Tam zupełnie mu nie poszło, z czasem 1:28,01 zajął dopiero 27. pozycję. Jednak taki wynik mógł być spowodowany dolegliwościami, które dokuczają mu od pewnego czasu.

- Czuję, że te 20 km totalnie mi nie leży. Mam z tym problem. Po powrocie z Turcji z zawodów, na których robiliśmy minimum w sztafecie z Kasią (Zdziebło - red.), cały czas odczuwam jakieś problemy żołądkowe - przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

Dawid Tomala chce rozwiązać swoje problemy zdrowotne. "Muszę to posprawdzać"

Mistrz olimpijski z Tokio jest zaniepokojony tym, co się z nim dzieje. Nie zamierza tak tego zostawić i zapowiedział, że w najbliższym czasie przejdzie badania, których celem będzie odnalezienie źródła problemu.

- W tym tygodniu będę robił badania, bo za długo mnie to już męczy i trochę przeszkadza, bo już na rozgrzewce czuję kłucie w brzuchu. Nie przechodzi mi to od tygodnia. Nie wiem, co się dzieje. Muszę to posprawdzać - powiedział.

Tomali tym bardziej zależy na powrocie do optymalnej formy, że jeszcze nie wypełnił indywidualnego minimum olimpijskiego. Mógł to zrobić na ostatnich zawodach w Warszawie, lecz uzyskany przez niego wynik był niewystarczający.