Kłopoty polskiej wicemistrzyni świata. Niewiele zabrakło do kwalifikacji olimpijskiej

Katarzyna Zdziebło mimo młodego wieku ma już wiele osiągnięć na koncie. Chodziarka oprócz medali mistrzostw świata z Eugene ma też na koncie wicemistrzostwo Europy oraz liczne medali mistrzostw Polski. W 2021 roku wzięła udział na igrzyskach olimpijskich w Tokio.

Katarzyna Zdziebło bez minimum olimpijskiego. "Rozważałam"

Kilka dni temu w Warszawie odbył się Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup, podczes którego odbyła się m.in. rywalizacja w chodzie na 20 kilometrów. Były to też mistrzostwa Polski. Do stolicy zjechała światowa czołówka tej dyscypliny. Udział w rywalizacji wzięła także wicemistrzyni świata z 2022 roku Katarzyna Zdziebło. Dla Polki była to szansa na wywalczenie minimum olimpijskiego.

Ostatecznie 27-latka zajęła w zmaganiach czwarte miejsce z czasem 1.31.18 i nie uzyskała jeszcze kwalifikacji olimpijskiej. Czas wymagany do startu w Paryżu wynosi 1.29.20. Jak się okazuje, słabsza dyspozycja Polki tego dnia była spowodowana problemami zdrowotnymi.

- Nie nastawiałam się dzisiaj na minimum. Miałam dość duże problemy zdrowotne, miałam grypę żołądkową. Rozważałam nawet, czy startować, czy nie startować. Tak naprawdę spodziewałam się gorszego czasu, po tym, co działo się przez ostatni tydzień, także to jest dla mnie bardzo satysfakcjonujący wynik i miejsce - wyjawiła w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Kibice mogą być więc spokojni o formę zawodniczki w kolejnych tygodniach.

Zdziebło będzie jedną z wielu polskich nadziei olimpijskich na medal w Paryżu. Igrzyska rozpoczną się 27 lipca, a zakończą 11 sierpnia.