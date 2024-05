Ogromna tragedia Pawła Fajdka. "Nic więcej nie jestem w stanie napisać"

Paweł Fajdek to polski lekkoatleta specjalizujący się w rzucie młotem. Pięć razy był mistrzem świata, raz mistrzem Europy, brązowym medalistą igrzysk olimpijskich z Tokio. Jest też rekordzistą Polski. Fajdek był bardzo związany ze swoim ojcem - Waldemarem, który wspierał go w swojej karierze.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy sztafeta kobiet uzyska kwalifikację olimpijską? Justyna Święty-Ersetic: Próbujemy scalić tą sztafetę

Nie żyje Waldemar Fajdek, tata świetnego lekkoatlety

- Gdy oglądam występy Pawła, wciąż płaczę. Gdy widzę go na rzutni, łzy same lecą do oczu. Kiedyś na Stadionie Śląskim w Chorzowie ludzie sami podawali mi chusteczki. Syn też jest emocjonalny. Po zaprzepaszczonej szansie w Rio zamknął się w sobie - mówił rok temu Waldemar Fajdek dla "WP Sportowe Fakty", który w młodości próbował swoich sił w kolarstwie.

- Jestem dumny z Pawła. Robiłem wszystko, żeby wyrósł na porządnego człowieka i to mi się udało. Nie zamierzam się jednak wywyższać faktem, że mój syn to sportowiec światowej klasy. To jego zasługa. My, cała rodzina, jesteśmy po prostu bardzo szczęśliwy - dodawał w rozmowie z "Faktem".

Teraz Paweł Fajdek pożegnał ojca poruszającym wpisem.

- Żegnaj Tato. Dziękuję Ci za wszystko i do zobaczenia. Tęsknię. Nic więcej nie jestem w stanie napisać - napisał Paweł Fajdek na Instagramie. Tuż obok zamieścił kilka zdjęć zmarłego ojca.

W styczniu ubiegłego roku Paweł Fajdek zajął dziewiąte miejsce w plebiscycie "Przeglądu Sportowego". Tylko dziewiąte, bo przecież zdobył piąty tytuł mistrza świata. - Chyba muszę przestać wygrywać, bo im więcej zdobywam tytułów, tym niższe miejsce zajmuję - z ironią rzucił Paweł Fajdek w trakcie odbierania nagrody

Na te słowa zareagował również jego ojciec. Waldemar Fajdek bardzo bronił syna.

- Zrobił to, co uważał i ja go popieram. Powiedział prawdę. Im więcej zdobywa dla Polski, to, zamiast iść do przodu, idzie do tyłu. Tyle wyrzeczeń przez cały rok. 300 dni poza domem, rodziną, dzieckiem. Ciężka praca. I taka zapłata? Była złość. Było też zaskoczenie i rozczarowanie. Nic się w tym kraju nie zmienia. Jeszcze bardziej brnie się do tyłu zamiast do przodu. A potem zacząłem się z tego śmiać. Bo co tu robić? Jedno jest pewne – w tym kraju na pierwszym miejscu jest kłamstwo. I tyle - powiedział Waldemar Fajdek.

Paweł Fajdek teraz przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu.