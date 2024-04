Pistorius po wyjściu z więzienia jest nie do poznania. "Zbyt toksyczny"

Na początku stycznia informowaliśmy, że Oscar Pistorius po prawie 11 latach wyszedł z więzienia. Były sportowiec został skazany za zabójstwo swojej dziewczyny Reevy Steenkamp. Wstrząsające szczegóły jego nowego życia na wolności opisuje dziennik "The New York Post".

Koledzy odmówili mu pracy

Zdaniem amerykańskich dziennikarzy, 37-letni Pistorius nie może odnaleźć się po wyjściu z więzienia. Odezwał się do kilku znajomych pracujących w Międzynarodowym Komitecie Paraolimpijskim z pytaniem o możliwość współpracy. Jego prośby spotkały się ze stanowczą odmową. - Jest zbyt toksyczny, żeby z nim teraz pracować - cytuje dziennik jednego z działaczy. Drugi dodał: "Nie ma tu nic dla niego".

Oscar Pistorius został początkowo skazany na pięć lat więzienia, ale w apelacji przedłużono karę do 13 lat i pięciu miesięcy. Po warunkowym zwolnieniu mieszka w Pretorii (stolica RPA) u swojego wuja. To prawdziwa twierdza pełna strażników, zabezpieczeń elektronicznych i psów obronnych. Sportowiec obawia się bowiem, że może stać się celem zamachów.

Jak informuje "The New York Post", w dokumentacji sądowej opisującej zwolnienie warunkowe Pistoriusa wskazano obecnie, że pracuje jako wolontariusz w pobliskim holenderskim kościele reformowanym, do którego uczęszcza jego wujek. Pistorius zajmuje się konserwacją i pracami porządkowymi.

Kurator sądowy może w losowych porach w ciągu dnia sprawdzać, jak wygląda jego stan psycho-fizyczny. Były sportowiec nie może pisać pamiętnika, udzielać wywiadów ani korzystać z mediów społecznościowych. Biegli poddają go badaniom na obecność alkoholu i narkotyków.

Oscar Pistorius nie tylko pracuje w kościele, ale ma także uczęszczać na tamtejsze nabożeństwa. - Prawie go nie poznałam. Jego włosy są dłuższe, ma brodę, nie jest szczupły. Nigdy byś nie przypuszczał, że był sportowcem. Jest tylko cieniem samego siebie - powiedział amerykańskim mediom jeden z parafian.

Dramat w Walentynki

W walentynki 2013 Pistorius został aresztowany po tym, jak zastrzelił swoją dziewczynę, modelkę Reevę Steenkamp. Jej ciało znaleziono w łazience. Mężczyzna przyznał się do oddania strzału, ale przekonywał, że pomylił ją z włamywaczem. Usłyszał zarzut morderstwa z premedytacją i nie przyznał się do winy.

Sąsiedzi twierdzili, że zanim usłyszeli strzały, w domu trwała kłótnia. Prokuratura ustaliła, że Steenkamp ukrywała się w łazience przed Pistoriusem. W jednym z sms-ów miała napisać do niego: "Czasami się ciebie boję, tego, jak na mnie naskakujesz". W ostatnich miesiącach przed śmiercią przyjaciele kobiety mieli martwić się napadami złości jej chłopaka i zastanawiać, czy powinien mieć pozwolenie na posiadanie broni.

Rodzina kobiety sprzeciwiała się przedwczesnemu wypuszczeniu Pistoriusa z więzienia. - Czy Reeva doczekała się sprawiedliwości? Czy Oscar odsiedział wystarczająco dużo czasu w więzieniu? Nie będzie żadnej sprawiedliwości, jeśli twoja ukochana osoba nie może wrócić. Nic nie przewróci Reevy do nas. My, którzy zostaliśmy, mamy wyrok dożywocia - przekazała w oświadczeniu matka zamordowanej, June Steenkamp. Były sportowiec ma zakaz kontaktowania się z bliskimi Steenkamp.

Był na ustach wszystkich

W 2012 roku Oscar Pistorius zapisał się w historii sportu jako pierwszy zawodnik, który po podwójnej amputacji nóg wystartował w zawodach biegowych na igrzyskach olimpijskich. W Londynie rywalizował wtedy na 400 metrów, w pierwszym biegu eliminacyjnym zajął drugie miejsce, a w półfinale był ostatni.

Wcześniej lekkoatleta podbił świat paraolimpijski, zdobywając na igrzyskach w Atenach w 2004 roku złoto na 200 metrów oraz brąz na 100 metrów. Był na ustach wszystkich dziennikarzy i kibiców. Dostawał wsparcie, gdy kilka lat później toczył bój z Międzynarodową Federacją Lekkoatletyczną, która nie chciała go dopuścić do rywalizacji z pełnosprawnymi sportowcami, argumentując, że protezy dają mu "nieuczciwą przewagę".

Pistorius wygrał postępowanie w drugiej instancji, został reprezentantem RPA na mistrzostwach świata w lekkoatletyce w Korei w 2011, a rok później startował już na wspominanych igrzyskach w Londynie. Kilka miesięcy potem doszło do tragedii, po której stracił wszystko: wolność, dziewczynę, dobre imię, pieniądze i przyjaciół