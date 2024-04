To koniec. Polska mistrzyni Europy podjęła sensacyjną decyzję tuż przed igrzyskami!

W 2021 roku podczas halowych mistrzostw Europy w Toruniu Angelika Cichocka zdobyła brązowy medal na 800 metrów, co było jej ostatnim dużym sukces. Rok później na tym samym dystansie w eliminacjach zakończyła zmagania w halowych mistrzostwach świata w Belgradzie.

Mistrzyni Europy z 2016 roku zakończyła karierę

Angelika Cichocka udzieliła wywiadu TVP Sport, w którym potwierdziła, że zakończyła sportową karierę i nie wystąpi w igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Przyznała, że myśli o zakończeniu 20-letniej przygody z zawodowym bieganiem pojawiły się w ubiegłym roku na mistrzostwach świata w Budapeszcie.

- A ja w Paryżu nie chciałam tylko być. Chciałam tam walczyć o finał, o coś dużego, może o wyniki w granicach 4:00. Potrzebowałam do tego dużego wysiłku. Niestety, na tym polu przegrałam - powiedziała 36-latka. Przyznawała, że bieganie nic jej nie zabrało, ale przysporzyło trochę cierpienia.

- Byłam wielokrotnie przytłoczona, ponosiłam porażki, byłam na odległość. Bolało mnie. Tylko że teraz, kiedy odkopuję stare zdjęcia albo czytam dzienniczek treningowy, odtwarzam sobie dawne biegi, już tego nie pamiętam. Te kilka medali, które mam i cała tona pozytywów, to przesłania mi tę ciemniejszą stronę - mówiła. Dodawała, że urazy "sponiewierały ją w lewo i prawo".

- I tak warto było. Każdego dnia. Zawsze będę to powtarzała. Teraz po prostu zaczyna się nowy etap. Liczę, że będzie dla mnie tak samo łaskawy, jak ten poprzedni. 20 lat kariery zamykam w dzienniczku treningowym - zaznaczyła. Wskazała, że najgorszy moment w jej karierze nadszedł po złotym medalu mistrzostw Europy w Amsterdamie w 2016 roku.

- Igrzyska w Rio, moje zresztą jedyne. Awansowałam do półfinałów, ale niczego nie zdziałałam. To była klęska - nie ukrywała.

Angelika Cichocka została radną

Teraz Cichocka będzie mogła się zająć pracą na rzecz powiatu bytowskiego, gdyż została wybrana radną powiatu z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Lokalne. - To jest po prostu zadanie. Albo misja: działać dla ludzi. Chcę się im odwdzięczyć za to, że oni przez tyle lat mnie wspierali. Teraz to ja, taką mam nadzieję, będę mogła zrobić coś dla nich - zapowiedziała.

Na przestrzenie dwudziestoletniej kariery Angelika Cichocka zdobyła następujące medale: