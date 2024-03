Bukowiecki pokazał, jakiego złowił giganta. Tego nie przewidział. "Święta pomyliłeś"

- Po piętnastu latach ciężkiej pracy w pchnięciu kulą podejrzewam, że już nigdy nie będę zdrowy. Urazy, których nabawiłem się w przeszłości dają o sobie znać. Odczuwam lekki dyskomfort w trakcie ćwiczeń i zawodów. Dobrym przykładem jest fakt, że nie mam... więzadła w kolanie. Finalnie nie zdecydowałem się na operację. Koniec końców to nie jest poważny kłopot. Biegam, skaczę, robię przysiady, kręcę się w kole - mówił dla TVP Sport na początku stycznia Konrad Bukowiecki, który w ostatnich miesiącach zmagał się z problemami zdrowotnymi.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Lisek zobaczył zdjęcie Bukowieckiego i nie mógł się powstrzymać. "Pomyliłeś"

Teraz partner Natalii Kaczmarek przygotowuje się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, które rozpoczną się pod koniec lipca. W świątecznym okresie znalazł jednak trochę czasu na przyjemności i odpoczynek. Podczas wycieczki na ryby Bukowieckiemu udało się złowić karpia, którego rozmiary z pewnością zrobią wrażenie na doświadczonych wędkarzach.

Swoją zdobyczą pochwalił się w mediach społecznościowych. "Karp nie miał szans" - czytamy w opisie postu na Instragramie. Na fotografię lekkoatlety specjalizującego się w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem błyskawicznie zareagował Piotr Lisek. Kolega z kadry lekkoatletycznej przyznał, że Konrad Bukowiecki nieco pomylił święta.

"Święta ziomuś pomyliłeś" - napisał tyczkarz, nawiązując oczywiście do karpia przygotowywanego podczas Świąt Bożego Narodzenia. Trzy gorsze dorzucił także Marcin Lewandowski. "O jaaaaaaa widzę Bakus, że masz papiery, żeby jechać z nami w październiku na Ebro" napisał 36-letni biegacz. "Oho malutki jesteś przy nim. Ale to nie te Święta" - dodał Marcin Szczepański.

We wrześniu tego roku Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki wezmą ślub. Kto pojawi się na uroczystości? - Zapraszamy najbliższą rodzinę, znajomych i kolegów. Ustaliliśmy, że nie będzie tam osób, z którymi nie mamy kontaktu. Chcemy, żeby to był najbardziej wyjątkowy dzień w życiu. Nie dążymy do tego, by było hucznie jak w trakcie na przykład Gali Mistrzów Sportu - mówił 27-latek we wspomnianym wywiadzie.