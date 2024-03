Wybitna mistrzyni świata pobita w pociągu. To się nie mieści w głowie

Eunice Barber przyszła na świat 17 listopada 1974 roku w Freetown - największym mieście Sierra Leone. Trwająca i niekończąca się wojna domowa w ojczyźnie zmusiła ją do przeprowadzenia się do Europy. Padło na Francję. Od 1999 roku zaczęła z sukcesem reprezentować barwy Trójkolorowe. Zdobyła m.in. dwa tytuły wicemistrzyni świata na czempionacie w Helsinkach - w skoku w dal oraz w siedmioboju. Sięgnęła także po złoty krążek na mistrzostwach świata w Sewilli w konkurencji siedmioboju.

Eunice Barber została zaatakowana w pociągu przez mężczyznę

Jak podaje francuski lequipe.fr, w poniedziałkowy wieczór (25 marca) Eunice Barber została zaatakowana przez mężczyznę. Do zdarzenia doszło w pociągu jadącym do stacji "Gare du Nord" w Paryżu. Podczas podróży jeden ze współpasażerów głośno rozmawiał przez telefon. Mężczyzna zachowywał się na tyle głośno, że Francuzka poprosiła go, by był ciszej.

Podróżnik nie tylko się nie uspokoił, ale wpadł w szał. Zdaniem źródła 43-latek dwukrotnie uderzył ją w twarz, w wyniku czego odniosła obrażenia fizyczne. Na domiar złego okazało się, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu. "Eunice Barber poprosiła "pijanego podróżnika", aby mówiła ciszej przez telefon. W zamian otrzymała "dwa uderzenia w twarz", w wyniku których, doznała lekkiego urazu "prawej kości policzkowej" - czytamy na stronie lequipe.fr.

Po zdarzeniu Barber zgłosiła się na komisariat policji. Według zagranicznych mediów mężczyzna został już aresztowany, a następnie umieszczony w areszcie policyjnym.