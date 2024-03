To już jest exodus! Białoruscy sportowcy uciekają do Polski. Zatrważające szczegóły

Maria Żodzik kilka dni temu otrzymała polskie obywatelstwo i być może będzie reprezentować nasz kraj na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Nie byłby to jedyny taki przypadek, gdyż w ostatnich latach kilka białoruskich gwiazd przeniosło się do Polski i to pod jej flagą startuje w międzynarodowych zawodach. Sprawie przyjrzał się białoruski portal tribuna.by, który podkreśla, że jest czego żałować. "Na Białorusi nie miałaby sobie równych" - piszą o jednej z nich.

