Jedna z najlepszych zawodniczek świata dostała polskie obywatelstwo! "Decyzją Andrzeja Dudy"

Maria Żodzik na co dzień jest zawodniczką KS Podlasie Białystok. Jej rekord życiowy to 1,79 metra. Od 2022 roku mieszka w Polsce, skąd pochodzą jej dziadkowie. Pod koniec 2023 roku wystąpiła o polskie obywatelstwo. To jedna z najlepszych skoczkiń wzwyż na świecie. W bieżącym sezonie uzyskała piąty wynik na liście najlepszych rezultatów w swojej konkurencji. 197 cm, jakie skoczyła 18 lutego w Toruniu, to jej rekord życiowy, i zarazem osiągnięte minimum uprawniające do startu na igrzyskach.

Stało się! Maria Żodzik otrzymała polskie obywatelstwo

We wtorek Polski Związek Lekkiej Atletyki wydał oficjalny komunikat w sprawie Żodzik. "Decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skoczkini wzwyż Maria Żodzik otrzymała polskie obywatelstwo" - czytamy na stronie federacji.

Kiedy będzie możliwy pierwszy start naszej nowej reprezentantki? Według Tomasza Majewskiego najwcześniej 20 czerwca. Wówczas miną trzy lata od jej ostatniego występu pod białoruską flagą - a tego wymagają procedury. - Liczę, że sprawy związane z procedurami World Athletics będą przebiegać teraz sprawnie i już niebawem wystartuję w koszulce z orzełkiem na piersi. Mam nadzieję, że wszystko potoczy się sprawnie i kibice zobaczą mnie na igrzyskach w Paryżu w biało-czerwonym stroju reprezentacji Polski - przyznała 27-latka.

- Bardzo się cieszę, że Pan Prezydent Andrzej Duda pozytywnie rozpatrzył wniosek o przyznanie polskiego obywatelstwa Marii Żodzik, Białorusinki z polskimi korzeniami. Wierzę, że jej historia, która zaczęła się dość ciężko, będzie miała swój szczęśliwy finał w Paryżu. Gratuluję uzyskania minimum kwalifikacyjnego i trzymam kciuki za jak najwyższe skoki. Witamy Marię w Polskiej Rodzinie Olimpijskiej - dodał z kolei szef PKOl-u Radosław Piesiewicz.

O Marii Żodzik kilka tygodni temu obszernie pisał dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak. "Zawodniczka pochodząca z Białorusi na razie wielkie zawody tylko ogląda, siedząc przed telewizorem. Jej kariera załamała się w 2021 roku, tuż przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio" - czytamy w jego tekście.

W czerwcu w Rzymie odbędą się mistrzostwa Europy. Tam Żodzik zabraknie. Z kolei 27 lipca wystartują igrzyska i mamy nadzieję, że w nich nowa reprezentantka Polski już weźmie udział.