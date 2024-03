Mistrz olimpijski nie wytrzymał. Brutalne słowa o ataku aktywistek na Syrenkę

- Dziś jest Dzień Kobiet. Nasze ciężko wywalczone prawa są łamane. A będzie tylko gorzej. Katastrofa klimatyczna to wojny. Wojny to przemoc i gwałty. Nie możemy do tego dopuścić. Będąc tutaj, świętuję Dzień Kobiet. To jest mój sprzeciw. Jesteśmy ostatnim pokoleniem i będziemy o siebie walczyć - mówiła jedna z aktywistek "Ostatniego Pokolenia", która wspólnie z koleżanką oblała Pomnik Syreny na Wybrzeżu Kościuszkowskim, dopuszczając się wandalizmu. W ten sposób kobiety chciały zwrócić uwagę na problemy klimatyczne na świecie.

Polscy lekkoatleci są zgodni ws. czynu aktywistek. "Czysty wandalizm"

Po kontrowersyjnym manifeście aktywistek w mediach społecznościowych zawrzało. Wielu internautów czy celebrytów było oburzonych zachowaniem kobiet, które oblały słynny na całą Polskę pomnik. Do tego grona należy zaliczyć również byłych polskich lekkoatletów: Szymona Ziółkowskiego oraz Marka Plawgo. Pierwszy z nich to m.in. mistrz olimpijskich w rzucie młotem, natomiast drugi jest rekordzistą Polski w biegu na 400 m przez płotki oraz medalistą mistrzostw świata.

"Nawiązując do coraz częstszych aktów wandalizmu, kiedyś mówiło się idiota, teraz aktywista" - napisał Ziółkowski na platformie X kilka godzin po wydarzeniu z udziałem aktywistek. W odpowiedzi na jeden z komentarzy 47-latek dodał również, że jest to "wandalizm w imię pseudo obrony świata".

"To czysty wandalizm. I oby za chwilę zasądzona kara wykonywania prac społecznych. Posprzątania tego po sobie, a później także po innych." - dodał Plawgo. Jak widać, doświadczeni lekkoatleci jasno sprzeciwiają się happeningom, podczas których ich uczestnicy niszczą dobra kultury.

Na incydent błyskawicznie zareagował także sam prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. "Mało kto traktuje kwestie klimatyczne tak poważnie jak Warszawa. Ale nie ma w stolicy miejsca na akty wandalizmu. Natychmiast po zakończeniu czynności przez funkcjonariuszy policji miejskie służby rozpoczną czyszczenie pomnika." - napisał polityk Koalicji Obywatelskiej w mediach społecznościowych.