Euforia po sukcesie Ewy Swobody. "Przełom"

Ewa Swoboda błysnęła na halowych mistrzostwach świata w Glasgow. W biegu na 60 metrów najpierw w półfinale osiągnęła niewiarygodny czas - 6,98 s i ustanowiła nowy rekord Polski. Dzięki temu zakwalifikowała się do finału i stanęła do walki o medale.

Prezes PZLA chwali Ewę Swobodę. "Przełom"

Polka dobiegła na metę jako druga, jedynie za plecami Julien Alfred. Tym samym zdobyła srebrny medal. Ukończyła zmagania w równe siedem sekund. Jak przekazał portal Athletic News, to pierwszy medal dla Polski w historii tej dyscypliny. Sukces Swobody skomentował prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Sebastian Chmara, który wskazał również przyczynę, dlaczego zawodniczka nie wygrała wyścigu.

- Zdobycie medalu na światowej imprezie jest w pewnym sensie przełomem. Ewa jest już globalną gwiazdą. Była gotowa na złoty medal. Moim zdaniem to mogły być jej mistrzostwa. Po prostu wyszła minimalnie za Alfred i to był ten problem. Ona się troszeczkę usztywniła. Później rozmawiałem chwilę z Iwoną Krupą i tam gdyby była trochę odwrotna sytuacja, gdyby to Ewa była te 20 - 30 centymetrów na starcie przed Alfred, to myślę, że pobiegłaby swoje, luźno i wtedy nawet i 6.95, 6.94 byłoby możliwe. Jest świetna. Ona naprawdę jest doskonała i to jest dla niej przełom - powiedział w programie "Misja Sport" na kanale YouTube "Przeglądu Sportowego".

Swoboda za srebrny medal otrzymała także nagrodę pieniężną. Polka zarobiła 20 tysięcy dolarów, czyli około 80 tysięcy złotych. Na zawodach w Glasgow świetnie spisała się również Pia Skrzyszowska, która w biegu przez płotki na 60 metrów zajęła trzecie miejsce. Za brązowy medal przyznano jej o połowę mniej niż Swobodzie, czyli 10 tysięcy dolarów (40 tysięcy złotych).