Ewa Swoboda zapowiedziała nam coś wielkiego. "Jeszcze z 50 lat mi dajcie"

Ewa Swoboda zdobyła w sobotę srebrny medal halowych MŚ w Glasgow w biegu na 60 metrów. To jej największy sukces w karierze - pierwszy seniorski medal światowej imprezy.

Po powrocie do Polski nasza najlepsza sprinterka docenia srebro, z którego początkowo była tylko umiarkowanie zadowolona. Tak było, bo Swoboda chce więcej. I w krótkiej rozmowie ze Sport.pl mówi, co zamierza zrobić, żeby popędzić po kolejne sukcesy.

Łukasz Jachimiak: Zaraz po zdobyciu wicemistrza świata powiedziałaś przed kamerą TVP Sport "Jestem bardziej zła". A kilka dni po tym srebrze nadal jesteś bardziej zła czy już bardziej zadowolona?

Ewa Swoboda: Byłam naprawdę zła, moje pierwsze wrażenie było takie, że jestem niezadowolona, ale teraz się cieszę. Wiem, że czegoś takiego nie udało się osiągnąć nikomu innemu w Polsce, żadnej sprinterce przede mną. Chociaż na pewno dlatego, że Irena Szewińska nie biegała na MŚ w hali. Ale dobrze, no! Jestem już naprawdę bardzo zadowolona i dumna. Dumna z siebie!

Czujesz, że srebro MŚ w Glasgow to jest kontynuacja tego, co zrobiłaś pół roku temu na MŚ w Budapeszcie? Na stadionie byłaś szósta indywidualnie i piąta z koleżankami w sztafecie 4x100 m, a teraz poszłaś za ciosem?

- Staram się jak mogę! Chciałabym co sezon się poprawiać. Mimo że trenuję już 15 lat, to coraz bardziej mnie to zaczyna cieszyć, a nie męczyć. Czuję, że dorosłe bieganie jest dużo lepsze niż juniorskie czy młodzieżowe. Chciałabym iść za ciosem już do końca kariery.

Mówisz, że trenujesz już 15 lat, a robisz to cały czas z Iwoną Krupą - zdradzisz czy trenerka jeszcze z każdym rokiem dokłada ci obciążeń, czy może już doszłyście do twoich limitów i teraz walczycie o to, żeby je trzymać?

- Dołożyć możemy jeszcze tyle, że głowa mała! Nawet się śmieję z tego, że na siłowni podnoszę najmniej kilogramów ze światowej czołówki. Zapas jest naprawdę duży - treningowy, biegowy, sprawnościowy, na pewno jeszcze się mogę poprawiać.

Śmiejesz się, że dźwigasz najmniej, a to znaczy, że tak podejrzewasz, czy masz twarde dane, bo rozmawiacie o tym z rywalkami?

- Rozmawiamy i wiem to na pewno!

Możesz powiedzieć, jakie to są różnice?

- Nie, to tajemnica nas wszystkich!

Ale bardziej brakuje ci do nich średnio 10 proc. czy 25 proc?

- Oj, więcej! Od niektórych podnoszę nawet dwa razy mniej! Ale ja nie jestem typem siłowym, mi siłownia nie jest aż tak bardzo potrzebna - ja bazuję na ćwiczeniach skocznościowych i szybkościowych [w 2020 roku w rozmowie ze Sport.pl Ewa mówiła tak: "Biorę 90 kg na półprzysiad, 35 kg na wyciskanie i 30 na zarzut i rwanie. Rezerwy siłowe są duże. Na tym przykładzie widać, że moja trenerka tak wszystko rozplanowała, żebym z każdym rokiem robiła progres"].

Dzięki ciągłemu dokładaniu rozwijasz się w bieganiu na 100 metrów? Bo zgodzisz się, że przez lata była spora różnica między Ewą Swobodą na 60 m a Ewą Swobodą na 100 m, natomiast teraz jesteś jeszcze lepsza na 60 m, czego dowodem kolejny rekord Polski i pierwszy światowy medal. A jednocześnie dysproporcja między twoją "60" a twoją "100" się zmniejsza.

- Chyba tak jest. A dlaczego? Myślę, że żeby dobrze biegać setkę, to trzeba było sobie trochę w głowie poukładać. I teraz ciężka praca owocuje.

Od momentu, gdy wylądowałaś w Warszawie, wracając z Glasgow, wszyscy wokół ciebie powtarzają, że masz mało czasu - dokąd się tak spieszysz?

- Jedziemy na wakacje [Ewa wyjeżdża z Krzysztofem Kiljanem, swoim chłopakiem, który też startował na MŚ w Glasgow i w biegu na 60 m przez płotki dotarł do półfinału - red.].

Jakaś egzotyka czy rodzinne strony?

- Żadna egzotyka, będziemy odpoczywali w Polsce. Zaszyjemy się w lesie, tak, żeby mnie nikt nie widział i nie słyszał. I przez cały tydzień nie będę korzystała z telefonu. Będę odpoczywała. A później powrót do pracy na igrzyska. Latem skończę 27 lat, mówią mi, że to jest najlepszy wiek dla sprinterów, więc bardzo się cieszę, że akurat moje "bum!" się trafiło w roku igrzysk i będę wszystko robiła, żeby w Paryżu naprawdę było to bum.

To "bum" to olimpijski finał?

- Tak. I wcześniej medal na mistrzostwach Europy.

A medal olimpijski to coś nierealnego? Potrzebowałabyś jeszcze ze czterech lat najmocniejszej pracy z ciągłym dokładaniem?

- O Jezu, na coś takiego to jeszcze z 50 lat mi dajcie, ha, ha!