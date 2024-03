Skrzyszowska i Swoboda uratowały honor Polski. Oto klasyfikacja medalowa HMŚ

Przed rozpoczęciem 19. edycji HMŚ reprezentacja Polski miała na koncie 35 zdobytych medali w historii całej imprezy. Podczas ostatniego wydarzenia w Belgradzie honor naszej kadry uratowały Adrianna Sułek (srebro w pięcioboju) oraz kobieca sztafeta 4x400 metrów (Natalia Kaczmarek, Iga Baumgart-Witan, Kinga Gacka i Justyna Święty-Ersetic), która zdobyła brąz.

Swoboda i Skrzyszowska uratowały honor. Oto klasyfikacja medalowa HMŚ

Tegoroczne zmagania miały wyglądać nieco inaczej. Choć nieobecna była Adrianna Sułek, która ostatnio urodziła dziecko, to kibice wierzyli, że szanse na medal mają choćby tyczkarz Piotr Lisek czy nasza sztafeta 4x400 m. Ponadto spore oczekiwania mieli wobec 21-letniego Jakuba Szymańskiego oraz Norberta Kobielskiego, który rywalizował w skoku wzwyż. I choć żadna z powyższych konkurencji nie przyniosła medalu, to nie zawiodły za to Ewa Swoboda i Pia Skrzyszowska.

Najpierw srebrny medal w biegu na 60 metrów zdobyła Swoboda. - Liczyłam, że wygram. Byłam na to gotowa. Ale cieszę się (...). Mam nadzieję, że ten niedosyt da kopa do roboty - powiedziała w rozmowie z TVP Sport. Następnego dnia sukces odniosła Skrzyszowska, która sięgnęła po brąz w biegu na 60 m przez płotki. - Tak się cieszę z tego, co się tutaj wydarzyło. Mam wrażenie, że poprzedni tydzień był tak ciężki... Cały sezon goniłam za czymś. Nie mam rekordu Polski, ale mam brązowy medal mistrzostw świata - przekazała po zakończonym starcie.

I to by było na tyle. Reprezentacja Polski zdobyła zaledwie dwa medale podczas HMŚ w Glasgow. Nie jest to najgorszy wynik, ale można było się spodziewać czegoś więcej. Klasyfikację medalową zdominowały Stany Zjednoczone, które wywalczyły łącznie aż 20 medali. Tym samym wyprzedzili drugą Belgię o aż... 16 krążków. Taki sam wynik osiągnęła również Nowa Zelandia, która jednak ma na koncie jeden złoty medal mniej.

Klasyfikacja medalowa HMŚ w Glasgow:

1. Stany Zjednoczone - 20 medali - 6 złotych, 9 srebrnych, 5 brązowych

2. Belgia - 4 medale - 3 złote, 1 brązowy

3. Nowa Zelandia - 4 medale - 2 złote, 2 srebrne

4. Holandia - 5 medali - 2 złote, 1 srebrny, 2 brązowe

5. Etiopia - 4 medale - 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy

Wielka Brytania - 4 medale - 2 złote, 1 srebrny, 1 brązowy

7. Szwecja - 2 medale - 1 złoty, 1 srebrny

8. Grecja - 2 medale - 1 złoty, 1 brązowy

9. Australia - 1 złoty medal

Bahamy - 1 złoty medal

Burkina Faso - 1 złoty medal

Kanada - 1 złoty medal

Dominika - 1 złoty medal

Saint Lucia - 1 złoty medal

Szwajcaria - 1 złoty medal

16. Włochy - 4 medale - 2 srebrne, 2 brązowe

17. Norwegia - 2 srebrne medale

18. Polska - 2 medale - 1 srebrny, 1 brązowy

Francja - 2 medale - 1 srebrny, 1 brązowy

20. Algieria - 1 srebrny medal

Kuba - 1 srebrny medal

Finlandia - 1 srebrny medal

Niemcy - 1 srebrny medal

Ukraina - 1 srebrny medal

Nasi zawodnicy będą mieli dużą szansę na sukces w kolejnych HMŚ, które po raz drugi w historii odbędą się w Polsce. Gospodarzem wydarzenia w 2026 roku będzie Arena Toruń.