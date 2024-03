Skrzyszowska płakała ze szczęścia i kipiała z emocji. "Byłam rozwalona psychicznie"

7.80 sek. w eliminacjach, 7.78 i wyrównany rekord życiowy w półfinale, 7.79 w finale - to czasy Pii Skrzyszowskiej uzyskane w niedzielnych biegach podczas halowych mistrzostw świata w Glasgow. Otarła się o rekord Polski, który od 1980 r. należy do Zofii Bielczyk i wynosi 7.77.

REKLAMA

Zobacz wideo Pia Skrzyszowska ze złotem Mistrzostw Polski w Toruniu. "Bieg odbiegał od ideału"

Skrzyszowska płakała ze szczęścia

Dla polskiej płotkarki 3 marca to jeden z najlepszych dni w karierze. Zdobyła pierwszy medal imprezy o randze światowej. Po biegu polały się łzy szczęścia. Eksplodowały wszystkie emocje, które w niej siedziały od dobrych kilkunastu dni.

- Tak się cieszę z tego, co się tutaj wydarzyło. Mam wrażenie, że poprzedni tydzień był tak ciężki... Cały sezon goniłam za czymś. Nie mam rekordu Polski, ale mam brązowy medal mistrzostw świata. Nie wiedziałam, że aż tak... Znaczy, wiedziałam, że się ucieszę, ale to jest naprawdę emocji, bo naprawdę dużo się działo. A po półfinale coś sobie zrobiłam w kostkę. Dużo się działo w ostatnim tygodniu, ale w końcu wyszło dobrze - powiedziała rozemocjonowana i ze łzami w oczach Pia Skrzyszowska.

Płotkarka przyznała, że w ostatnich dniach nie była zadowolona ze swojej postawy i to ją dobijało. W dodatku dopadła ją choroba. Bardzo dużo od siebie wymagała, ale udało się zebrać na HMŚ, by zaliczyć najlepsze biegi sezonu. Zachowała spokój i cierpliwość, dlatego to były praktycznie bezbłędne zawody w jej wykonaniu.

- Jakbyście mnie widzieli tydzień temu w Madrycie... Po biegach ryczałam cały dzień, bo nie byłam zadowolona. Byłam rozwalona psychicznie. W ten tydzień się zebrałam, miałam swoje emocje pod kontrolą. Wszystko szło tak, jak chciałam, byłam skupiona i pobiegłam trzy najlepsze wyniki w sezonie. Pia, musisz być cierpliwa i spokojna. Moim słowem przewodnim był spokój i pokazałam ten spokój na starcie - mówiła.

- Po mistrzostwach Polski upuściłam ciężar 10 kilogramów na stopę na siłowni. Miałam duży problem, fioletowego siniaka. Ale pamiętam, jak Ada Sułek zrobiła sobie coś w rękę i miała srebro. Później alergię miałam, jak w Monachium. I mówię, że to jest dobry znak. Kilka dni temu jeszcze byłam chora. Narzuciłam sobie presję, a myślałam, że jej nie czułam. Chciałam pobiec rekord Polski. Nie mam go. I dobrze, bo mam brąz! Cieszę się, że mój taka znosi moje nerwy i mnie uspokaja, jest pewny mojej formy, dziękuję mu za to Ciągle we mnie wierzył - wyznała biegaczka.

Celem Pii Skrzyszowskiej na ten rok jest jak najlepszy start na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W Tokio dotarła do półfinału w biegu na 100 m ppł. Pobiegła także w sztafecie 4x100 m, ale nie dostała się do finału.

- Przed każdym biegiem miałam dużo emocji w sobie. Byłam spokojna, ale też są nerwy. Po prostu sobie myślę. "Jak ty chcesz startować na igrzyskach olimpijskich, to nie możesz bać się halowych mistrzostw świata" To jest wielka impreza, ale na spokojnie to wszystko brałam. Tak się cieszę, że mam brąz! - dodała Skrzyszowska.

Złotą medalistką HMŚ 2024 zostałą Devynne Charlton z Bahamów. Pobiegła w czasie 7.65 sek. i ustanowiła rekord świata. Srebro przypadło Francuzce Cyrenie Sambie-Mayeli (7.74).