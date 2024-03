Dramat polskiej sztafety. Nawet Święty-Ersetic nie pomogła

Kobieca sztafeta 4x400 metrów w składzie: Marika Popowicz-Drapała, Kinga Gacka, Anna Gryc oraz Justyna Święty-Ersetic kapitalnie zaczęła półfinałowy bieg halowych mistrzostw świata w Glasgow. Tyle że na kolejnych zmianach rywalki zaczęły im odjeżdżać. Ostatecznie Polki zajęły w swoim biegu czwarte miejsce z czasem 3:28,80, co nie wystarczyło do awansu do finału.

