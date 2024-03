Złodziej chciał ukraść plecak i się zaczęło. "Nie wiedział, z kim ma do czynienia"

Życie sportowców często nie jest usłane różami. Kradzieże czy włamania do posiadłości to częste problemy, z którymi muszą się borykać. Hiszpańska sportsmenka Nuria Picas za pośrednictwem mediów społecznościowych podzieliła się historią, która miała miejsce na jednym z lotnisk. Została napadnięta. Jak sama przyznaje, jej oprawca "nie wiedział, z kim ma do czynienia".

