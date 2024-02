"Zgadnijcie, kto wrócił". Polka zaskoczyła świat. Kibice zachwyceni

Adrianna Sułek-Schubert opuściła sierpniowe lekkoatletyczne mistrzostwa świata. Powodem takiej decyzji była ciąża 24-latki. "Znacie mnie nie od dziś, interesują mnie miejsca na podium i walka na najwyższym światowym poziomie. Trzymajcie kciuki za zdrową ciążę i szybki powrót" - pisała niedawno na Instagramie wielokrotna mistrzyni Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Mimo stanu błogosławionego Sułek-Schubert nie zrezygnowała z wysiłku fizycznego. Kobieta za pośrednictwem mediów społecznościowych regularnie relacjonowała odbyte przez siebie jednostki treningowe na siłowni. - Otaczam się bliskimi ludźmi i nie podejmuję decyzji sama. Konsultuję je przede wszystkim z trenerem i fizjoterapeutką. A w obecnym treningu angażuję te mięśnie, które nie szkodzą rozwojowi synka - wyjaśniła w styczniu w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

W ostatnim czasie nieco przystopowała, ponieważ przyszedł czas rozwiązania. Wicemistrzyni Europy w wielobojach 8 lutego urodziła synka. - Synku, zdecydowałeś, że nasze serca będą przebywać poza ciałem mamy i taty - napisała na Instagramie.

Sułek-Schubert pokazała wideo z treningu. 18 dni po porodzie!

W poniedziałek 26 lutego Sułek-Schubert podzieliła się materiałem wideo z treningu raptem 18 dni po porodzie! To oczywiście dopiero początek jej pracy nad powrotem na bieżnię. "Zgadnijcie, kto wrócił. Gotowi. Myślę, że nie. Ja jestem. Krok po kroku. Zaufaj procesowi i bądź cierpliwy" - napisała w opisie.

Na reakcję fanów nie trzeba było długo czekać. "Czekałam na rolkę z treningu! Wielki powrót!!", "tak", "brawo, jesteś chodzącą dyscypliną", "mocno kibicuję" - czytamy. Nie brakowało również negatywnych komentarzy. "na moje to jest lekkomyślna decyzja mając takie maleństwo w domu" - napisała jedna z internautek.

Adrianna Sułek-Schubert to halowa wicemistrzyni świata (2022), wicemistrzyni Europy (2022), brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów (2018), młodzieżowa mistrzyni Europy (2021) i wielokrotna mistrzyni Polski w wieloboju. Jej celem jest start na tegorocznych IO w Paryżu. Odbędą się one od 26 lipca do 11 sierpnia.