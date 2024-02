PZLA reaguje na sceny w Toruniu. Wiadomo, co z karą Urbaniaka

Ewa Swoboda od lat jest nękana przez kolegę z kadry lekkoatletów Sebastiana Urbaniaka. Mężczyzna pojawił się na ostatnich mistrzostwach Polski w Toruniu, gdzie wywołał gigantyczny skandal, szarpiąc się z policją. Po incydencie pojawiły się głosy o ukaraniu go dożywotnią dyskwalifikacją. Do sprawy odniósł się szef PZLA Tomasz Majewski. - Do ukarania go jeszcze daleka droga - wyjaśnił.

