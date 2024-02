Niewiarygodne, co zrobiła Polka. Mamy nowy rekord świata! [WIDEO]

W niedzielę Femke Bol znów przeszła do historii. Holenderka wzięła udział w halowych mistrzostwach kraju i rywalizowała w biegu na 400 metrów. Zawodniczka spisała się znakomicie i dobiegła do mety w czasie 49,26 sekundy. Tym samym pobiła rekord świata, który ustanowiła przed rokiem. Okazuje się, że nie był to jedyny tego typu wyczyn na tym dystansie.

Marika Popowicz-Drapała rekordzistką świata

Tego samego dnia odbyły się również halowe mistrzostwa Polski. Wzięła w nich udział między innymi Marika Popowicz-Drapała, która stanęła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Zawodniczka nie miała sobie równych i zakończyła zawody z wynikiem 51,87 sekundy. Dzięki temu wygrała bieg i została również rekordzistką świata masters. Żadna inna lekkoatletka w wieku powyżej 35 lat nie osiągnęła takiego wyniku na tym dystansie. Polka pobiła rekord Heleny Fuchsovej (51,99 sekundy). Jest to również czwarty najlepszy wynik w historii polskich biegów na hali.

- Nie chcę być masters, ale PESEL nie kłamie - powiedziała Popowicz-Drapała z uśmiechem na twarzy w TVP Sport. - Cudowne uczucie. Był to mega wyczyn i sama nie dowierzałam, że to się stało. Czuję się świeżakiem na tym dystansie. Na 60 czy 200 metrów czuję się jak u siebie, a tutaj wciąż dla mnie wszystko jest nowe. Dziewczyny się ze mnie śmieją, że już nie jestem nowicjuszką i nie ma taryfy ulgowej. Mam nadzieję, że do igrzysk zdążę się jeszcze podszkolić - dodała. W niedawnej rozmowie z Polsatem Sport lekkoatletka wyznała, że igrzyska olimpijskie i ten rok to dla niej taki "last dance", choć nie powiedziała, czy już po tym sezonie na pewno zakończy karierę.

Marika Popowicz-Drapała specjalizuje się głównie się w biegach na 100 i 200 metrów. Na dystansie 100 metrów sięgała po brązowe i srebrny medal w sztafecie na mistrzostwach Europy. Na koncie ma również brąz na zeszłorocznych mistrzostwach Europy w Stambule w sztafecie 4x400 metrów.