Ewa Swoboda znowu pozamiatała! I ta mina na koniec [WIDEO]

Ewa Swoboda od początku sezonu imponuje formą. Kilkanaście dni temu podczas mityngu w Łodzi w biegu na 60 m uzyskała czas 7,04 s, co wówczas było najlepszym wynikiem na świecie. Potem to osiągnięcie przebiła Shashalee Forbes (7,03 s), lecz Polka nie daje za wygraną.

Ewa Swoboda z najlepszym wynikiem w tym roku. Była bardzo blisko życiówki

Obie zawodniczki stanęły na starcie biegu na 60 m podczas mityngu Copernicus Cup w Toruniu. Swoboda już na pierwszych metrach zyskała przewagę nad rywalkami i walczyła o zwycięstwo z Włoszką Zanyab Dosso. Prowadzenia nie oddała do końca, jej rezultat to 7,01 s, co jest najlepszym wynikiem w tym roku na świecie. Z kolei Dosso uzyskała 7,02 s, co jest jej rekordem życiowym oraz drugim najlepszym wynikiem sezonu. Czas trzeciej Forbes to 7,13 s.

Swobodzie zabrakło bardzo niewiele do najlepszego wyniku w karierze. Wynosi on 6,99 s i został ustanowiony 5 marca 2022 r. właśnie w hali w Toruniu. Jednocześnie jest to rekord Polski i 10. wynik w historii światowej lekkoatletyki.

Ewa Swoboda podziękowała za wsparcie. "Dziękuję, że jesteście"

Po zakończeniu rywalizacji 26-latka udzieliła krótkiego wywiadu, w którym podziękowała najbliższym oraz kibicom za doping. - Dziękuję, że jesteście ze mną sercem. No i widzimy się niebawem - powiedziała nowa rekordzistka sezonu.

Dobra forma Polki pozwala jej myśleć o tym, aby powalczyć o najwyższe cele podczas nadchodzących halowych mistrzostw Europy w Glasgow. - Stratuję w hali, bo kocham halę i hala kocha mnie. W Szkocji chciałabym zdobyć medal - tak sama niedawno określiła cel na tę imprezę.