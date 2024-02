Co za wyczyn 21-latka! Mamy nowy rekord Polski. Brawo! [WIDEO]

Od 1999 roku rekord Polski w biegu na 60 metrów przez płotki należał do Tomasza Ścigaczewskiego i wynosił 7,51 s. Po 23 latach w lutym 2022 roku został pobity przez Damian Czykiera, który uzyskał 7,48 s. I choć wydawało się, że w najbliższym czasie nikt nie zbliży się do tego wyniku, to niespodziewanie okazało się inaczej.

Mamy nowy rekord Polski w biegu przez płotki. Jakub Szymański osiągnął historyczny wynik

Podczas trwającego obecnie w Duesseldorfie mityngu z cyklu "World Athletics Indoor Tour - Silver" niespełna 22-letni Jakub Szymański ustanowił nowy rekord Polski, który wynosi obecnie 7,47. Tym samym nie dość, że wygrał zawody i pobił Czykiera, to wyrównał również najlepszy tegoroczny rezultat na świecie Amerykanina Treya Cunninghama.

Srebrny medalista ubiegłorocznych HME w Stambule zdradził, że przed rozpoczęciem sezonu dokonał zmian, które okazały się całkowicie trafione. "Czuję się niesamowicie. Przed sezonem zmieniłem trenera oraz miejsce treningów i jestem bardzo zadowolony z tej zmiany. Chciałem pobić rekord kraju, ale nie sądziłem, że dziś będzie to możliwe" - powiedział, cytowany przez Athletics News.

I choć drugi na mecie był Hiszpan Asier Martinez z czasem 7,49 s, to biegł "under protest" i finalnie został zdyskwalifikowany za falstart. Skorzystał z tego kolejny z Polaków, czyli Krzysztof Kiljan (7,66), który wyprzedził Niemca Tima Eikermanna (7,75 s).

Wyniki biegu finałowego na 60 metrów przez płotki:

1. Jakub Szymański - 7.47 s (WL/NR)

2. Krzysztof Kiljan - 7,66 s

3. Tim Eikermann - 7,75 s

4. Manuel Mordi 7,75 sec

5. Stefan Volzer 7,85 sec (PB)

* Asier Martinez - 7,49 s

* - zawodnik zdyskwalifikowany

Doskonale w zawodach tyczkarzy zaprezentował się również Piotr Lisek. Nie dość, że odniósł zwycięstwo, to osiągnął najlepszy rezultat w tym sezonie - 5,75 m. Drugą lokatę zajął Amerykanin Sam Kendricks, który też skoczył 5,75, ale miał więcej zrzutek w konkursie od naszego zawodnika.