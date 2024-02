Anita Włodarczyk szykuje się do IO i już pobiła rekord życiowy. Niesamowite

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 roku. Kibice reprezentacji Polski mają wielkie nadzieje, że Anita Włodarczyk zdobędzie na nich swój czwarty złoty medal. Lekkoatletka po krótkiej przerwie wróciła już do treningów. W piątek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z siłowni. - Droga do Paryża wiedzie również przez drążek - napisała na Instagramie.

