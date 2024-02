Nie żyje dziewięciokrotny rekordzista świata. Miał polskie pochodzenie

Świat lekkoatletyki pogrążył się w żałobie. W czwartek we francuskim Dux niedługo po przyjęciu do szpitala zmarł Michel Jazy - poinformowało "L'Equipe". Miał 87 lat. Szczyt jego popularności przypadł na lata 60. Wtedy to stał się ogromną gwiazdą francuskiego sportu. Dwa razy zdobywał tytuł mistrza Europy i raz srebrny medal igrzysk olimpijskich w Rzymie. Do pełni szczęścia zabrakło mu jedynie olimpijskiego złota.

REKLAMA

Zobacz wideo Sport.pl Live

Nie żyje Michel Jazy. "Odeszła prawdziwa legenda lekkoatletyki"

Jazy urodził się w 1936 roku w Pas-de-Calais w polskiej górniczej rodzinie. Obywatelstwo francuskie uzyskał dopiero w wieku 18 lat. Dwa lata później po raz pierwszy wystartował w igrzyskach olimpijskich. Pierwszy wielki sukces odniósł w kolejnej edycji w 1960 r. w Rzymie. Wywalczył wówczas srebrny medal na dystansie 1500 m. W tej samej konkurencji triumfował na mistrzostwach Europy w 1962 r. w Belgradzie oraz 1966 w Budapeszcie.

Najlepszym sezonem w jego karierze był rok 1965. Wówczas Jazy w cztery tygodnie ustanowił cztery rekordy świata - w biegu na milę, 3000 metrów, dwie mile oraz w sztafecie 4x1500 m. - Michel Jazy zmarł w czwartek w wieku 87 lat. 9 rekordów świata, 16 rekordów Europy, srebrny medal olimpijski, 32 rekordy Francji, 12 tytułów krajowych... Odeszła prawdziwa legenda lekkoatletyki i francuskiego sportu - w pożegnalnym wpisie poinformowała Francuska Federacja Lekkoatletyczna.

Jazy'ego opłakuje całe środowisko francuskiej lekkoatletyki. - Jestem zdruzgotany. Dla świata lekkoatletyki jest to ogromna strata, szczególnie w roku igrzysk olimpijskich w Paryżu - powiedział w rozmowie z agencją AFP prezes Francuskiej Federacji Lekkoatletycznej Andre Giraud. - Jazy odcisnął piętno na naszym sporcie swoimi wynikami i rekordami świata. Był wielką postacią - dodał były prezes federacji i przyjaciel rodziny zmarłego Pierre Weiss.