Niemiecka gwiazda wyrzucona z reprezentacji. Oto powód. Wyszła wielka afera!

Szok w reprezentacji Niemiec na pół roku przed igrzyskami olimpijskimi w Paryżu. Niemiecka Federacja Lekkoatletyczna wszczęła postępowanie w sprawie Sary Benfares. W organizmie 22-latki wykryto niedozwolone substancje dopingujące, co prawdopodobnie oznacza koniec jej marzeń o zmaganiach we Francji. Ojciec zawodniczki tłumaczy to diagnozą, którą postawiono przed jego córką rok wcześniej.

