Maria nie ma czego szukać na Białorusi. Chce zdobywać medale IO dla Polski. "Oskarżyli mnie"

Sportowcy z Białorusi z różnych względów nie mają łatwo. Z powodu inwazji na Ukrainę zostali wykluczeni z rywalizacji w wielu sportach, ale już wcześniej musieli uważać, aby nie podpaść reżimowi. Z tego powodu na zmianę reprezentacji zdecydowała się biegaczka Kryscina Cimanouska, a niebawem jej śladami może podążyć inna zawodniczka.

Maria Żodzik chce startować dla Polski. Na Białorusi miała problemy. "Federacja zapomniała"

Maria Żodzik, utalentowana skoczkini wzwyż, od pewnego czasu stara się o polskie obywatelstwo (jej dziadkowie pochodzą z Polski). Wniosek złożyła w październiku zeszłego roku i czeka na to, jaką decyzję podejmie w tej sprawie prezydent Andrzej Duda. Gdyby przyznano jej paszport, federacja World Athletics rozpatrzy skrócenie jej karencji po startach dla Białorusi.

Głównym celem Żodzik jest oczywiście start na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Byłaby to dla niej pierwsza taka impreza, gdyż jak tłumaczy białoruski portal tribuna.com, do Tokio nie pojechała z powodu "zaniedbań federacji".

"Choć skoczkini wzwyż uzyskała kwalifikację z rekordem życiowym 196 cm, to nie pojechała na zawody ze względu na brak badań antydopingowych. Federacja po prostu zapomniała zorganizować niezbędną liczbę kontroli, która jest wymagana dla zawodników planujących start w igrzyskach olimpijskich. Białorusinka posiadająca kwalifikację nie została w ostatniej chwili zabrana do Tokio ze względu na zator w systemie" - czytamy. Przytoczono też wypowiedź zawodniczki z tamtego czasu. - Trener obwinia federację, a oni drużynę narodową. W rezultacie oskarżyli mnie - powiedziała.

Maria Żodzik dostała szansę w Polsce i świetnie ją wykorzystuje

Na Białorusi Żodzik nie miała co liczyć na wielką karierę, przez co przeprowadziła się do Polski. Jednak tribuna.com przypomniała, że długo musiała czekać na szansę. "W przeciwieństwie do Cimanouskiej Maria nie spotkała się w Polsce ze wspaniałym przyjęciem i wielką pomocą. Dziewczyna musiała iść do pracy w McDonald's, a jednocześnie utrzymywać formę" - czytamy. Dopiero po roku pomoc zaoferował jej trener Robert Nazarkiewicz, dzięki niemu trafiła do klubu Podlasie Białystok.

Treningi przynoszą efekty, gdyż na niedawnych halowych mistrzostwach Polski w Toruniu Żodzik wygrała z wynikiem 1,94 m. A w ostatni weekend wygrała Orlen Cup w Łodzi, gdzie uzyskała 1,89 m. I choć nadal nie udało jej się wypełnić minimum na igrzyska (1,97 m), to jeśli uda się dopełnić wszystkich formalności, będzie miała spore szanse na wyjazd do Paryża. "Często jednak zdarza się, że minimum nie uzyskuje wymagana liczba zawodników. Wówczas uczestnicy do Igrzysk wybierani są po prostu na podstawie najlepszych wyników" - wyjaśnił portal tribuna.com.

