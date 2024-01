Swoboda wypaliła w rozmowie z dziennikarzem. "Nie pier...ę się"

Ewa Swoboda to jedna z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych biegaczek w Polsce. W 2018 roku w Glasgow zdobyła złoty medal halowych mistrzostw Europy zarówno w biegu na 60, jak i 100 metrów. Swoboda to również członkini sztafety reprezentacji Polski, z którą także osiągała wiele sukcesów. W sobotę 27-latka rozpoczęła nowy sezon w świetnym stylu.

Kapitalny start Ewy Swobody. Jest najlepsza w 2024 roku

Podczas mityngu Orlen Cup w Łodzi już w eliminacjach Ewa Swoboda zaprezentowała się fenomenalnie. W biegu na 60 metrów uzyskała czas 7,08 s, a w finale jeszcze bardziej podkręciła tempo, osiągając wynik 7,04 s. Co ciekawe, do osobistego rekordu zabrakło jej zaledwie 0,05 s. W tym roku wynik Polki do tej pory jest najlepszy na świecie.

W obszernej rozmowie z portalem weszlo.com Ewa Swoboda przyznała, że marzy o tym, aby w końcu przełamać barierę siedmiu sekund. - Chciałabym ją mieć (szóstkę z przodu - red.) i dążę do tego, aby w tym sezonie ta szóstka była. Wiem, że jestem gotowa, bo przed sezonem halowym jeszcze nigdy nie biegałam tak, jak podczas tych przygotowań. Nigdy nie było mi tak lekko. Myślę, że głową i kolejnymi spokojnymi startami do tego dojdziemy - przyznała lekkoatletka.

Przy okazji 27-latka zdradziła, że podczas biegu borykała się z nietypowym problemem. - Straciłam paznokieć! Już kiedy biegłam, to czułam, że on mi pęka. Ale chociaż tyle, że ten normalny paznokieć pozostał cały - ujawniła Swoboda.

Oprócz tego lekkoatletka nie była do końca zadowolona ze startu. - Troszkę zaspałam w blokach, więc nad startem trzeba jeszcze popracować. Ale wiadomo, jak to jest. Pierwszy start to dużo stresu, wielka niewiadoma. Stąd wyniki 7.08 i 7.04 biorę w ciemno - dodała. Mimo to wysłała jasny sygnał do światowej czołówki. Nie przebierała w słowach. - Proszę to zamazać, mam nadzieję, że to nie idzie do radia: nie pier***ę się w tańcu. Dziękuję" - powiedziała w swoim stylu Ewa Swoboda.

