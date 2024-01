Nie żyje 29-letni mistrz świata. Piotr Lisek załamany: "Najsmutniejsza wiadomość"

Informacje o śmierci Shawna Barbera przekazał w czwartek jego agent Paul Doyle. - Shawn był nie tylko niesamowitym sportowcem, ale także osobą o dobrym sercu, która zawsze stawiała innych przed sobą. To tragiczne stracić tak dobrą osobę w tak młodym wieku - powiedział Doyle portalowi apnews.com.

Nie żyje Shawn Barber

Barber zmarł w środę 17 stycznia w swoim domu w Kingwood w Teksasie. Jak podaje apnews.com, w ostatnim czasie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Zmarł w wieku 29 lat w wyniku "komplikacji medycznych".

Urodzony w Stanach Zjednoczonych tyczkarz posiadał podwójne obywatelstwo. Jego ojciec, a jednocześnie wieloletni trener George Barber, urodził się w Kincardine, w miejscowości położonej na północny zachód od Toronto. Ostatecznie to właśnie kraj ojca okazał się tym, który reprezentował jego syn. Przez wiele lat uchodził za jednego z najlepszych kanadyjskich tyczkarzy. W 2015 roku zdobył złoty medal mistrzostw świata. 15 stycznia 2016 roku uzyskał wynik sześciu metrów w skoku o tyczce, co do teraz jest rekordem Kanady. W tym samym roku dotarł do finału igrzysk w Rio de Janeiro.

Kondolencje spływają z całego świata

Śmierć Barbera to ogromna strata dla świata lekkoatletyki. Kondolencje płyną z całego globu. "Dzisiaj odszedł jeden z najlepszych tyczkarzy świata, Shawn Barber! Wielokrotnie mieliśmy okazję gościć go na polskiej ziemi, wielokrotnie pokazywał serce walczaka przy niesamowitej pogodzie ducha. Miał zaledwie 29 lat! Mistrz świata z 2015, sześciometrowiec!" - napisał Twitterze polski tyczkarz Piotr Lisek. Stratę opłakują także rodzice Barbera oraz jego brat.

W kwietniu 2017 r. Shawn Barber wyznał, że jest gejem. Sportowiec dokonał coming outu za pośrednictwem Facebooka, gdzie podziękował rodzinie i przyjaciołom za wsparcie. Kilka miesięcy później w rozmowie z "Toronto Star" podzielił się przemyśleniami na temat życia. "Życie to wzloty i upadki, skok o tyczce to wzloty i upadki, a ja jestem tylko na przejażdżce... I cieszę się każdą minutą" - mówił.

