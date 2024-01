34-letni olimpijczyk nie żyje. Został brutalnie zamordowany

Benjamin Kiplagat był jednym z czołowych biegaczy długodystansowych na świecie. Urodzony w Kenii zawodnik reprezentował Ugandę. Jeździł na najważniejsze imprezy, w tym igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata. W 2008 r. zajął dziewiąte miejsce na igrzyskach w Pekinie w biegu na 3 tys. metrów z przeszkodami. Cztery lata później w Londynie był 14. Pod koniec minionego roku napłynęły tragiczne wieści na jego temat.

Szokujące morderstwo. Nie żyje znany biegacz. Policja bada sprawę

Jak podaje ugandyjski dziennik "Daily Monitor", Kiplagat najprawdopodobniej został zamordowany. Jego ciało zostało odnalezione wewnątrz samochodu na obrzeżach Eldoret. Jest to kenijskie miasto położone na dużej wysokości, w którym do sezonu przygotowuje się wielu lekkoatletów. Policja twierdzi, że został zadźgany nożem, na co wskazuje głębokie rany na szyi.

Kenijska policja już zajęła się sprawą. - Wszczęto dochodzenie, a funkcjonariusze są na miejscu w poszukiwaniu tropów - przekazał w niedzielę komendant lokalnej policji Stephen Okal.

Świat opłakuje Benjamina Kiplagata. "Niech jego dusza spoczywa w pokoju"

Kondolencje rodzinie zmarłego złożyło już World Atheltics. - World Athletics jest zszokowane i zasmucone wiadomością o śmierci Benjamina Kiplagata. Składamy najszczersze kondolencje jego przyjaciołom, rodzinie, kolegom z drużyny i innym sportowcom. Nasze myśli są z nimi wszystkimi w tym trudnym czasie - czytamy w specjalnym wpisie na platformie społecznościowej X.

Pamięć biegacza uczcił też ugandyjski minister sportu i edukacji Peter Ogwang. - Jestem zasmucony wiadomością o śmierci naszego sportowca, Benjamina Kiplagata, który według doniesień został zamordowany w Kenii. Przesyłam moje najszczersze kondolencje jego rodzinie, Ugandyjczykom i całej Afryce Wschodniej z powodu straty tak pierwszorzędnego sportowca, który kilkakrotnie reprezentował nas na arenie międzynarodowej. Niech jego dusza spoczywa w pokoju wiecznym - napisał.

Jeden z największych sukcesów Benjamina Kiplagata odniósl w Polsce. W 2008 r. Ugandyjczyk zdobył srebrny medal mistrzostw świata juniorów w Bydgoszczy. Cztery lata później w Porto-Novo wywalczył zaś brąz mistrzostw Afryki.