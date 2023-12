Sułek wywołała burzę. W końcu nie wytrzymała. "Drogie kobiety, mężczyźni..."

W ostatnich tygodniach doszło do zmian w życiu Adrianny Sułek-Schubert. Polska lekkoatletka wzięła ślub, a chwilę później poinformowała o ciąży. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo gratulacji dla przyszłej mamy. Teraz jednak 24-latka musi mierzyć się ze sporą krytyką. W końcu nie wytrzymała i wystosowała mocny apel do kibiców.

Adrianna Sułek-Schubert wywołana do tablicy. Zareagowała na negatywne opinie internautów. Wymownie

Powodem jest aktywność fizyczna, z której Sułek-Schubert nie zrezygnowała w trakcie ciąży. Często wstawia do internetu nagrania oraz zdjęcia z treningów, pokazując, że chce jak najszybciej wrócić do rywalizacji. Lekkoatletka ciężko trenuje, ale dba o prawidłowy rozwój dziecka. Widać m.in. plastry na jej brzuchu, które mają odciążyć ten obszar.

"Zaczynam przygotowania do olimpijskiego sezonu i roli mamy. Wam wydaje się to niemożliwe, a mi z każdym dniem obraz robi się coraz jaśniejszy i bardziej klarowny. Nie wątpiłam, nie wątpię i nie będę wątpić przez ani sekundę w swoje możliwości. Dobierałam przez kilka lat sztab stworzony do zadań specjalnych. Powoli się żegnam z kratą na brzuchu, ale tylko na jakiś czas" - pisała we wrześniu.

Nie zrezygnowała z treningów nawet na etapie zaawansowanej ciąży, co nie spodobało się wielu internautom. Ci w końcu zaczęli krytykować Polkę. Zauważyli, że ćwiczenia w takim stanie mogą zaszkodzić nie tylko jej, ale i dziecku.

Obok tych komentarzy wieloboistka nie przeszła obojętnie i zareagowała na negatywne opinie w stanowczy sposób. "Rozumiem, że jest to dla części z was coś nowego, widok kobiety w zaawansowanej ciąży, która wykonuje urozmaiconą aktywność fizyczną. (...) Drogie kobiety, mężczyźni, drogie mamy i tatusiowie. Nie zazdrośćcie. To okropna cecha, a przejaw waszego oburzenia, momentami nawet agresja w komentarzach to nic innego jak dowód wścibstwa i niewiedzy" - napisała Sułek-Schubert.

Sułek-Schubert zachęciła kibiców do interakcji. Postawiła konkretny warunek

Na tym nie zakończyła. Próbowała uspokoić internautów i udowodnić im, że działa odpowiedzialnie, a jej aktywność nie zagraża życiu dziecka. Przedstawiła nawet kilka faktów na poparcie tezy. Zaprosiła też internautów do dyskusji i zapewniła, że odpowie na nurtujące ich pytania. Postawiła jednak warunek.

"Spróbuję odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania. Tylko na te pozbawione wrogości, nietolerancji i wydające krzywdzący wyrok bądź opinię na temat mój i mojego nienarodzonego syna" - zaznaczyła. Dołączyła też kolejne nagrania z treningów.

Adrianna Sułek-Schubert to polska lekkoatletka. Jej największym sukcesem było srebro halowych mistrzostw świata w pięcioboju (2022). W tej samej dyscyplinie stanęła też na drugim stopniu podium, ale na halowych mistrzostwach Europy (2023). Ponadto wywalczyła srebrny krążek na mistrzostwach Starego Kontynentu w siedmioboju (2022).

Teraz jej kolejnym celem jest medal igrzysk olimpijskich w Paryżu. Impreza rozpocznie się 26 lipca i potrwa do 11 sierpnia.