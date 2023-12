Nie żyje Andrea Barberi. Rekordzista. Nikt nie zdobył tylu tytułów

Andrea Barberi w ostatnich miesiącach ciężko chorował. Niestety nie udało mu się wrócić do zdrowia. Włoskie media poinformowały o śmierci Barberiego. Miał 44 lata. - Bardzo smutna wiadomość wstrząsa naszym światem lekkoatletyki - to najczęstsze zwroty w zasmuconych włoskich mediach, które składają kondolencje rodzinie zmarłego.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojciech Nowicki ze Złotymi Kolcami 2023. Spodziewał się nagrody?

Tragedia we Włoszech. Nie żyje znany lekkoatleta. Miał zaledwie 44 lata

Andrea Barberi był uważany za jednego z najlepszych sportowców we Włoszech. Słynął przede wszystkim ze świetnego biegania na 400 metrów. Był w tej konkurencji rekordzistą swojego kraju. Ustanowił go w 2006 roku na mityngu w we włoskim mieście - Rieti. Wtedy 400 metrów przebiegł w czasie 45,19, pobijając 25-letni rekord Mauro Zulianiego. Rezultat ten był rekordem Włoch do 2016 roku.

Jakie były jego największe osiągnięcia? Urodzony w Tivoli pod Rzymem Andrea Barberi w 2004 roku zajął pierwsze miejsce podczas Halowego Pucharu Europy rozegranego w Lipsku. Rok później był czwarty podczas Pucharu Europy we Florencji, a w 2006 roku zajął piątą pozycję na mistrzostwach Europy w szwedzkim Goteborgu.

Andrea Barberi zostanie też zapamiętany jako zawodnik, który zdobył najwięcej tytułów z rzędu w mistrzostwach Włoch w biegu na 400 metrów. Na stadionie wygrywał nieprzerwanie przez osiem lat od 2001 roku. Żaden włoski sportowiec nie startował też aż 25 razy w międzynarodowych zawodach.

Po zakończeniu kariery Andrea Barberi został trenerem lekkoatletyki oraz pracował w grupie Fiamma Gialle, sekcji sportowej włoskiej policji.