Polska mistrzyni przekazała pilne wieści

Małgorzata Hołub-Kowalik to jedna z najbardziej utytułowanych polskich lekkoatletek. Przez lata była mocnym punktem polskiej sztafety znanej jako "Aniołki Matusińskiego". Zdobyła m.in. złoty i srebrny medal igrzysk olimpijskich. Wywalczyła też mistrzostwo Europy i dwukrotnie halowe mistrzostwo Europy. Dodatkowo sięgnęła po wiele medali najważniejszych imprez lekkoatletycznych na dystansie 400 metrów. W 2023 roku zwolniła, co było spowodowane narodzinami dziecka. Jednak już po nieco ponad dwóch miesiącach od porodu pojawiła się na zgrupowaniu i zaczęła przygotowania do kolejnego sezonu, który jak się okazuje, będzie ostatnim w jej karierze.

Kibice będą zawiedzeni. Małgorzata Holub-Kowalik zajęła jasne stanowisko ws. dalszej kariery. To wtedy na dobre zrezygnuje ze startów

Lekkoatletka już w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl wspominała, że gdyby w nadchodzącym sezonie nie było igrzysk olimpijskich, to najprawdopodobniej kibice nie zobaczyliby jej na bieżni.

- Paryż to będzie moja meta. Gdyby najbliższy sezon nie był olimpijskim, to na sto procent nie zdecydowałabym się na powrót. Igrzyska dla sportowca są najważniejszą imprezą, one motywują, żeby jeszcze raz spróbować. (...) Jeszcze chcę powalczyć o coś wielkiego, bo czuję, że mogę i gdybym nie powalczyła, to miałabym do siebie pretensje - mówiła.

Okazuje się, że Holub-Kowalik nie zmieniła zdania na temat dalszych startów i podjęła już ostateczną decyzję w sprawie przyszłości. Jak przekazała w podcaście sportowym "Dogrywka w Radiu Zet", to właśnie nadchodzący sezon zwieńczy jej wieloletnią przygodę z lekkoatletyką. - Sezon w 2024 roku będzie moim ostatnim w karierze. W maju kibice powinni mnie zobaczyć na bieżni. Celem igrzyska w Paryżu jako wisienka na torcie - wyjawiła 31-latka.

Małgorzata Holub-Kowalik nie zamierza odcinać się na dobre od sportu

Jak na razie Holub-Kowalik nie ujawniła planów na przyszłość. Niewykluczone jednak, że zostanie ekspertką telewizyjną. O takiej możliwości mówiła w jednym z wywiadów ze Sport.pl.

- Będąc w ciąży spróbowałam bycia ekspertką i bardzo mi się ta rola spodobała. Powiem szczerze: jeśli wyszłoby tak, że do Paryża się nie zakwalifikuję jako zawodniczka i dostałabym propozycję pracy takiej jak w Stambule, to z przyjemnością bym skorzystała. Oglądanie zawodów z boku, z wiedzą ze środka jak to wszystko działa, jest bardzo ciekawe. (...) Kiedyś bym w coś takiego nie uwierzyła, uważałabym, że największy stres mam wtedy, gdy walczę. A jednak on jest większy, gdy stoisz z boku i nic nie możesz zrobić - mówiła.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia 2024 roku.