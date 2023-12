Były prezydent RP zachwycony. Polka zadziwiła. Ciągle słyszy "Szewińska"

Czteroletnia córka Wojciecha Nowickiego skomentowała to tak: "Tata, wygrał taki ładny chłopak, ale miał taką brzydką koszulkę". Nowicki siedział z nami w hotelu polskiej kadry w Budapeszcie i śmiał się, żartował, ewidentnie cieszył się srebrnym medalem mistrzostw świata. On, mistrz olimpijski i mistrz Europy, był z siebie dumny, bo w naprawdę świetnym konkursie rzutu młotem przerzucił go tylko Ethan Katzberg z Kanady. Ten dziwnie wyglądający młokos wzbudził zainteresowanie nie tylko w małej córce naszego mistrza.

Katzberg zaatakował z drugiego szeregu, zrobił w 2023 roku postęp wręcz nieludzki, by nie powiedzieć że zastanawiający. O jego wynikach dyskutowano, że są kosmiczne, ale tak naprawdę - choć został mistrzem świata - to na są razie małe przy tym wielkim pomniku, który już zbudował sobie polski miotacz.

MŚ 2015 - brąz ME 2016 - brąz Igrzyska Rio de Janeiro 2016 - brąz MŚ 2017 - brąz ME 2018 - złoto MŚ 2019 - brąz Igrzyska Tokio 2021 - złoto MŚ 2022 - srebro ME 2022 - złoto MŚ 2023 - srebro

To jest lista startów Nowickiego w imprezach mistrzowskich. Kompletna. Z każdych wielkich zawodów siłacz z Podlasia wraca z medalem. Od zawsze, od początku. Po ośmiu latach bycia na topie Nowicki ma bilans 10/10. Pod względem regularności nie ma od niego lepszego.

Wzór, który nie będzie paździerzył

Nowicki to wzór pracowitości i normalności. Jemu z trudem przychodzi przyznanie, że dużo zdobył i bardzo dużo dla polskiego sportu znaczy - on naprawdę dopiero teraz, po tylu wielkich sukcesach, zaczyna to nieśmiało mówić. I to pod warunkiem, że się go na to naprowadzi.

Dużo o jego charakterze, o spojrzeniu na świat i na swoje miejsce w tym świecie, mówi taka scenka z Budapesztu: dzień po medalu Wojtek przyznaje, że chciałby porzucać jeszcze przez pięć lat, do igrzysk olimpijskich Los Angeles 2028. - To tylko pięć lat, ale jeśli chodzi o trening, to jest jeszcze aż pięć lat obciążeń dla organizmu. Jeżeli młot przestanie latać, to na pewno się tam nie wybiorę. Jechać, żeby tylko jechać, to bezsens. To lepiej, żeby jakiś młody zawodnik zamiast mnie poleciał - przekonywał. A gdy wtrąciliśmy, że od jego trenerki, Joanny Fiodorow, wiemy, że ją wręcz zapewnił, że nie będzie jeździł i "paździerzył", to Wojtek się zmieszał i prosił: - Ale ja tak kolokwialnie mówię, może nie dawajcie takiego tytułu, bo to ludzie będą czytać.

Ma dopiero 25 lat i już worek medali. Ciągle słyszy "Szewińska"

Srebrny medal Nowickiego był jednym z zaledwie dwóch, jakie Polska wywalczyła na tegorocznych MŚ. Dwa lata temu cieszyliśmy się, że jesteśmy potęgą, bo na igrzyskach olimpijskich w Tokio nasi lekkoatleci zdobyli aż dziewięć medali. Teraz bardziej się martwimy, niż cieszymy, ale świetnie, że poziom trzyma Nowicki i świetnie, że swój poziom cały czas podnosi Natalia Kaczmarek.

25-latka, która dwa lata temu zdobyła złoto i srebro igrzysk w sztafetach, w tym roku biegała pod dużą presją. Gdy w lipcu zbliżyła się na 0,20 s do mającego aż 47 lat rekordu Polski Ireny Szewińskiej, to pytania "Czy kiedyś pobijesz rekord pani Ireny?" zamieniły się w pytania "Kiedy pobijesz ten rekord Szewińskiej?". W Budapeszcie jeszcze go nie pobiła, choć przygotowana była świetnie i wybiegała sobie i nam srebrny medal.

Jak trudno jest o indywidualny medal w biegu na 400 metrów? - Natalia Kaczmarek startuje w jednej z tych konkurencji o światowym wymiarze. Na 400 metrów wszyscy biegają, w młocie tak dużej konkurencji nie ma - podkreśla Aleksander Kwaśniewski. Z byłym prezydentem, a kiedyś szefem polskiego sportu, rozmawialiśmy o najważniejszych momentach polskiego sportu w mijającym roku i Kwaśniewski nie miał wątpliwości, że Kaczmarek taki wspaniały moment nam dała.

Natalia to pierwsza od 10 lat Europejka, która wdarła się na podium MŚ i pierwsza od 14 lat biała biegaczka, która zdobyła medal MŚ w tej konkurencji. Ona ma dopiero 25 lat, ona jeszcze rośnie, w sensie sportowym oczywiście - w każdym sezonie poprawia swój rekord życiowy.

1 z 10. Wy wybieracie!

Srebrne medale Kaczmarek i Nowickiego to według naszej redakcji taki moment polskiej lekkoatletyki, który był jednym z 10 najlepszych w całym polskim sporcie w 2023 roku.

Was, Drodzy Czytelnicy, redakcja Sport.pl pl zaprasza do wybrania tego jednego momentu "naj". Te wszystkie momenty przypominamy wspólnie z ludźmi kochającymi i świetnie znającymi sport (m.in. Adam Małysz, Zbigniew Boniek czy wspomniany prezydent Kwaśniewski). Nasz plebiscyt zaczął się 15 grudnia, a skończy się 30 grudnia. Najważniejszy moment polskiego sportu wskażecie w prostym głosowaniu. Oto 10 propozycji:

1. Mistrzostwo świata wyskakane przez Piotra Żyłę. Spektakularny skok w drugiej serii i awans z 13. miejsca. Dodatkowo: to był tytuł obroniony, bo w 2021 roku na mniejszej skoczni Żyła też był najlepszy

2. Tekturowy Dawid Kubacki wnoszony przez Anże Laniska na podium klasyfikacji generalnej PŚ - dowód uznania świetnego sezonu Kubackiego, który wycofał się z końcówki rywalizacji, żeby być przy chorej żonie. A Lanisek, który na tym skorzystał i zajął trzecie miejsce, pięknie, symbolicznie wziął Kubackiego na dekorację

3. Robert Lewandowski z nagrodą za tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej i z mistrzostwem Hiszpanii - jego kolejny sukces po seryjnym wygrywaniu Bundesligi i zdobywaniu armat dla najlepszego strzelca w Niemczech

4. Pierwszy w historii polski finał Ligi Mistrzów siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębski Węgiel rządziły. Nigdy wcześniej w żadnym z czołowych sportów drużynowych nie mieliśmy polskiego finału LM

5. Triumf Igi Świątek w wielkoszlemowym Roland Garros - już trzecie takie zwycięstwo w karierze, umocnienie statusu królowej paryskiego turnieju

6. Medale Natalii Kaczmarek i Wojciecha Nowickiego na lekkoatletycznych MŚ

7. Złoty medal wywalczony przez reprezentację Polski siatkarzy na mistrzostwach Europy. Tak naprawdę wisienka na torcie, bo drużyna prowazona przez Nikolę Grbicia cały sezon miała świetny - wygrała też Ligę Narodów i awansowała na igrzyska

8. Awans siatkarek na igrzyska. Zagrają w turnieju olimpijskim pierwszy raz od 16 lat - w decydujących meczach ograły mistrzynie olimpijskie (USA) i brązowe medalistki MŚ (Włoszki). Tak jak u siatkarzy - wisienka na torcie, bo wcześniej zdobyły pierwszy od wielu lat medal światowej imprezy: brąz Ligi Narodów

9. Kolejny tytuł mistrza świata dowieziony przez żużlowca Bartosza Zmarzlika. Z jego kapitalną reakcją na kłopoty w końcówce - po dyskwalifikacji w Vojens w przedostatnim turnieju, ostatni w Toruniu wygrał, nie dając rywalom żadnych szans

10. Spektakularny finisz sezonu w wykonaniu Igi Świątek - wygrana w WTA Finals w świetnym stylu (bez straty seta i z najmniejszą liczbą przegranych gemów w historii) i odzyskanie numeru 1 w światowym rankingu

