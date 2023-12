Nie żyje Celia Bellicourt. Miała zaledwie 22 lata. "Jesteśmy zdruzgotani"

Bardzo smutne wieści dobiegają do nas z Hiszpanii. W wieku zaledwie 22 lat zmarła Celia Bellicourt. Młoda zawodniczka specjalizowała się w sprincie i skoku w dal. Hiszpańskie media przekazały, że zginęła w wypadku na quadzie.

Celia Bellicourt nie żyje. Jej klub składa kondolencje

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek w gminie Arenas del Rey w Granadzie. Jak podaje gazeta "Ideal", pojazd, którym podróżowała Bellicourt wraz z inną osobą wpadł do wąwozu, a następnie utknął w szczelinie. Niestety lekkoatletka zginęła na miejscu. Towarzyszący jej mężczyzna z kilkoma złamaniami został przetransportowany do szpitala.

Bellicourt była członkinią klubu Trops Cueva de Nerja, który bardzo przeżył jej śmierć. "Jesteśmy całkowicie zdruzgotani, odczuwamy smutek i bezsilność po otrzymaniu tej tragicznej wiadomości. Nasza zawodniczka pożegnała się z nami zbyt wcześnie. Zawsze będziemy Cię pamiętać z tym wspaniałym uśmiechem i energią. Dziś Klub Lekkoatletyczny Nerja stracił jednego ze swoich, spoczywaj w pokoju, kochana Celio" - czytamy w komunikacie.

Na temat tragicznej śmierci Bellicourt wypowiedział się także burmistrz Almunecar (lekkoatletka pochodziła z tego miasta) Juan Jose Ruiz. - Jej strata jest ciężkim ciosem dla rodziny, przyjaciół, klubu i całego miasta Almunecar. W imieniu wszystkich mieszkańców chcę złożyć najszczersze kondolencje jej rodzinie i przyjaciołom - powiedział w rozmowie z gazetą "Ideal".

Celia Bellicourt była utalentowaną zawodniczką, która zdobywała medale w sztafetach na szczeblu regionalnym i krajowym w niższych kategoriach. Występowała w kadrze U-23. Karierę sportową łączyła ze studiami pedagogicznymi.