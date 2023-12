Wow! Polska mistrzyni wrzuciła do sieci najgorętsze zdjęcie tej zimy. "Petarda"

Justyna Święty-Ersetic to niezwykle utytułowana polska lekkoatletka. W dorobku posiada najważniejszy medal dla każdego sportowca, a więc złoto igrzysk olimpijskich. Zdobyła je w sztafecie mieszanej 4x400 m. Dodatkowo może pochwalić się srebrnym i brązowym krążkiem mistrzostw świata, także w sztafetach. Indywidualnie jest również mistrzynią Europy. Ostatnie miesiące nie były jednak dla niej łatwe. Nie dość, że mierzyła się z kontuzją, to cierpiała na depresję. - To był dla mnie stan, w którym nie przypuszczałam, że się znajdę - mówiła w jednym z wywiadów. Mimo problemów lekkoatletka pozostaje w kontakcie z internautami. Ostatnio wstawiła zdjęcie, które wywołało spore poruszenie w sieci.

Justyna Święty-Ersetic zszokowała fanów. Odważne zdjęcie. Internauci zachwyceni

W niedzielę 3 grudnia Święty-Ersetic obchodziła 31. urodziny. Z tej okazji opublikowała na Instagramie bardzo wymowny post. "Wszystkiego najlepszego dla mnie" - napisała, załączając dość odważną fotografię z profesjonalnej sesji zdjęciowej.

Pozuje na niej w skąpym, czarny, koronkowym body, które zasłania głównie górną partię ciała. Z kolei dół, a w szczególności pośladki pozostają odkryte, co podkreśla jej figurę. Tą zachwycają się internauci.

"Petarda", "Ooo matko z córką....", "Kobiecość w pełnej krasie, ale taka subtelna", "Tyle szczęścia w jednym miejscu", "Dużo, dużo zdrówka. Piękna i wspaniała jak zawsze. Sto lat" - pisali fani.

Lekkoatletka jest również uśmiechnięta "od ucha do ucha", co może napawać optymizmem. Wygląda na to, że powoli odzyskuje równowagę psychiczną, o co jeszcze kilka tygodni temu było trudno. Nieco więcej na temat problemów opowiedziała w jednym z wywiadów pod koniec października.

Święty-Ersetic opowiedziała o depresji. Polka przeżywała wielki dramat

- Zawsze byłam z dala od pomocy psychologicznej i zawsze starałam się sama sobie radzić z problemami. Z perspektywy czasu wiem, że to nie było dobre, bo to wszystko we mnie siedziało i w pewnym momencie wybuchłam. (...) Treningi nie sprawiały mi frajdy, wychodziłam na nie z takiego musu. (...) Wieczorami potrafiłam wylać wiele łez w poduszkę, chociaż zwykle się tak nie zachowuję - mówiła.

Justyna Święty-Ersetic powoli wraca do zdrowia, w czym pomagają jej leki. Nie odczuwa już też dyskomfortu związanego z kontuzją. W związku z tym rozpoczęła przygotowania do igrzysk olimpijskich. Często wstawia też zdjęcia z treningów.

- Póki co nic mnie nie boli, nic mi nie doskwiera. (...) Jeśli wszystko będzie dobrze, to chciałabym wystartować w sezonie halowym, ale jeśli nie będę się czuła pewnie, to najprawdopodobniej moje starty zaczną się z początkiem maja, bo nadrzędnym celem są igrzyska olimpijskie w Paryżu - mówiła.